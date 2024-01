Xbox Store, sconti fino al 90% con l'Ultima Opportunità: ecco i migliori

Con l'inizio del 2024, Xbox Store ha deciso di proporre una nuova interessante promozione per tutti i suoi utenti: si tratta delle offerte Ultima Opportunità che, come lascia intendere il nome, rappresentano una chance finale per risparmiare grandi cifre su alcuni dei prodotti più interessanti lanciati su console, anche dello scorso anno.

Si tratta dunque di un follow-up delle offerte di fine anno, come dimostrato dal fatto che molti giochi presenti in questi nuovi sconti sono tornati disponibili a prezzi ridotti, seppur spesso con edizioni diverse: potete approfittare di promozioni fino al 90% su tantissimi titoli.

Tra i più recenti vogliamo segnalarvi Avatar Frontiers of Pandora — già in offerta dopo neanche un mese dal lancio — RoboCop Rogue City e Ghostrunner 2, ma ovviamente potete approfittare di sconti anche su altri grandi classici disponibili sullo store: uno dei più generosi è One Piece World Seeker, con la Deluxe Edition disponibile al 90% di sconto.

Per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo voluto elencare per voi i migliori nuovi sconti disponibili su Xbox Store, i primi del 2024:

Xbox Store: migliori offerte Ultima Opportunità

Assassin's Creed Mirage a 34,99€ (anziché 49,99€)

a 34,99€ (anziché 49,99€) Assassin's Creed Mythology Pack a 37,99€ (anziché 189,99€)

a 37,99€ (anziché 189,99€) Avatar: Frontiers of Pandora Gold Edition a 82,49€ (anziché 109,99€)

a 82,49€ (anziché 109,99€) Batman: Arkham Collection a 8,99€ (anziché 59,99€)

a 8,99€ (anziché 59,99€) BioShock Remastered a 7,99€ (anziché 19,99€)

a 7,99€ (anziché 19,99€) Borderlands 3: Next Level Edition a 11,24€ (anziché 79,99€)

a 11,24€ (anziché 79,99€) Control Ultimate Edition a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) Cuphead & The Delicious Last Course a 18,89€ (anziché 26,99€)

a 18,89€ (anziché 26,99€) Dead Island 2 Deluxe Edition a 44,99€ (anziché 74,99€)

a 44,99€ (anziché 74,99€) Dead Space a 31,99€ (anziché 79,99€)

a 31,99€ (anziché 79,99€) Disco Elysium: The Final Cut a 11,99€ (anziché 39,99€)

a 11,99€ (anziché 39,99€) Dishonored: La morte dell'Esterno Deluxe a 13,99€ (anziché 69,99€)

a 13,99€ (anziché 69,99€) Dragon Ball Z: Kakarot Deluxe Edition a 22,49€ (anziché 89,99€)

a 22,49€ (anziché 89,99€) Dragon's Dogma: Dark Arisen a 3,74€ (anziché 24,99€)

a 3,74€ (anziché 24,99€) Ghostrunner 2 Brutal Edition a 34,99€ (anziché 69,99€)

a 34,99€ (anziché 69,99€) GTA V (Xbox One + Series X|S) a 19,79€ (anziché 59,99€)

a 19,79€ (anziché 59,99€) Hotline Miami Collection a 6,99€ (anziché 19,99€)

a 6,99€ (anziché 19,99€) Immortals of Aveum a 31,99€ (anziché 79,99€)

a 31,99€ (anziché 79,99€) NBA 2K24 Edizione Black Mamba a 44,99€ (anziché 99,99€)

a 44,99€ (anziché 99,99€) Need for Speed Unbound a 11,99€ (anziché 79,99€)

a 11,99€ (anziché 79,99€) The Elder Scrolls IV: Oblivion a 2,99€ (anziché 14,99€)

a 2,99€ (anziché 14,99€) One Piece Odyssey Deluxe Edition a 37,99€ (anziché 94,99€)

a 37,99€ (anziché 94,99€) One Piece World Seeker Deluxe Edition a 9,99€ (anziché 99,98€)

a 9,99€ (anziché 99,98€) Persona 5 Royal a 29,99€ (anziché 59,99€)

a 29,99€ (anziché 59,99€) Persona 3 Portable + Persona 4 Golden a 23,39€ (anziché 38,99€)

a 23,39€ (anziché 38,99€) Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition a 29,99€ (anziché 99,99€)

a 29,99€ (anziché 99,99€) Return to Monkey Island a 14,99€ (anziché 24,99€)

a 14,99€ (anziché 24,99€) RoboCop: Rogue City Alex Murphy Edition a 48,99€ (anziché 69,99€)

a 48,99€ (anziché 69,99€) Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 GOTY a 29,36€ (anziché 88,99€)

a 29,36€ (anziché 88,99€) Sonic Superstars Digital Deluxe Edition a 45,49€ (anziché 69,99€)

Ovviamente si tratta solo di una piccola selezione, ma le offerte disponibili su Xbox Store sono decisamente più numerose: vi consigliamo dunque di consultarle tutte al seguente indirizzo, così da non perdervi nemmeno uno sconto.

Tra le offerte che vi abbiamo segnalato troverete anche GTA V e il pacchetto con Persona 3 e Persona 4: vi consigliamo di approfittarne in vista della loro imminente rimozione da Xbox Game Pass.