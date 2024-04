Xbox Store, partono gli Sconti di Primavera fino al 90%: ecco i migliori

Una delle iniziative più attese dai fan su Xbox è finalmente arrivata: lo store per le console di casa Microsoft ha svelato ufficialmente gli Sconti di Primavera, con offerte fino al 90% disponibili su oltre 800 giochi.

Tra questi ci sono anche capolavori di recente uscita: i nuovi sconti di Xbox Store includono infatti offerte su produzioni come Baldur's Gate 3, Prince of Persia The Lost Crown e Alan Wake 2, oltre che su tanti altri titoli imperdibili come Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077 e Red Dead Redemption 2.

Non avrete bisogno di alcun tipo di abbonamento come Game Pass (che trovate su Amazon) per accedere a queste nuove offerte, dato che resteranno disponibili per tutti i fan: come segnalato da Pure Xbox, questi sconti termineranno il 19 aprile 2024.

Per aiutarvi nelle vostre scelte, abbiamo segnalato per voi come di consueto i migliori giochi disponibili in offerta su Xbox Store:

Sconti di Primavera: migliori offerte su Xbox Store

Alan Wake 2 a 47,99€ - Sconto del 20%

a 47,99€ - Sconto del 20% Assassin's Creed Mirage a 29,99€ - Sconto del 40%

a 29,99€ - Sconto del 40% A Plague Tale: Requiem a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Baldur's Gate 3 a 62,99€ - Sconto del 10%

a 62,99€ - Sconto del 10% Batman: Arkham Collection a 8,99€ - Sconto dell'85%

a 8,99€ - Sconto dell'85% Blasphemous 2 a 17,99€ - Sconto del 33%

a 17,99€ - Sconto del 33% Brothers: A Tale of Two Sons Remake a 15,99€ - Sconto del 20%

a 15,99€ - Sconto del 20% Call of Duty: Modern Warfare 3 Cross-gen a 47,99€ - Sconto del 35%

a 47,99€ - Sconto del 35% Cyberpunk 2077 a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Dead Space a 31,99€ - Sconto del 60%

a 31,99€ - Sconto del 60% EA Sports FC 24 (XONE + XSX) a 15,99€ - Sconto dell'80%

a 15,99€ - Sconto dell'80% Ghostrunner 2 Deluxe Edition a 22,99€ - Sconto del 55%

a 22,99€ - Sconto del 55% Gotham Knights: Deluxe a 18,99€ - Sconto dell'80%

a 18,99€ - Sconto dell'80% Grand Theft Auto V XSX a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Hellblade: Senua's Sacrifice a 2,99€ - Sconto del 90%

a 2,99€ - Sconto del 90% Hogwarts Legacy: Deluxe Edition a 42,49€ - Sconto del 50%

a 42,49€ - Sconto del 50% Mass Effect Legendary Edition a 10,49€ - Sconto dell'85%

a 10,49€ - Sconto dell'85% Mortal Kombat 1 a 37,49€ - Sconto del 50%

a 37,49€ - Sconto del 50% Persona 5 Royal a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Prince of Persia: The Lost Crown a 29,99€ - Sconto del 40%

a 29,99€ - Sconto del 40% Red Dead Redemption 2 a 19,79€ - Sconto del 67%

a 19,79€ - Sconto del 67% Resident Evil 4 a 29,99€ - Sconto del 25%

a 29,99€ - Sconto del 25% RoboCop: Rogue City a 38,99€ - Sconto del 35%

a 38,99€ - Sconto del 35% Skull and Bones a 53,59€ - Sconto del 33%

a 53,59€ - Sconto del 33% Starfield a 55,99€ - Sconto del 30%

a 55,99€ - Sconto del 30% Star Wars Jedi: Survivor a 35,99€ - Sconto del 55%

a 35,99€ - Sconto del 55% The Witcher 3: Wild Hunt Complete a 14,99€ - Sconto del 70%

a 14,99€ - Sconto del 70% WWE 2K24 Cross-gen a 63,74€ - Sconto del 15%

Questi ovviamente sono solo alcuni piccoli esempi: dato che le promozioni sono valide per oltre 800 giochi, il nostro consiglio è consultare l'intero catalogo di offerte direttamente sulle vostre console alla pagina dedicata o, in alternativa, verificare tutti gli sconti attivi al seguente indirizzo.

Dobbiamo però avvertirvi che da browser non vi compariranno soltanto gli Sconti di Primavera, ma anche le precedenti offerte settimanali che vi avevamo già segnalato e che vedono come protagonisti i videogiochi Bandai Namco.