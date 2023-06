Xbox Store, nuovi sconti fino al 95% con i "Super Mega Saldi": ecco i migliori

Anche questo martedì sono arrivate puntualissime le nuove offerte settimanali di Xbox Store, questa volta concentrate prevalentemente su alcune delle più interessanti produzioni indie.

Sono infatti arrivati i "Super Mega Saldi" di [email protected], dedicati appunto a tutti i titoli indipendenti pubblicati sulle console di casa Microsoft, con sconti addirittura fino al 95%.

Advertisement

Allo stesso tempo sono state rinnovate anche le Promozioni Gold, riservate esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) e Live Gold con ulteriori offerte particolarmente interessanti.

Alcuni esempi che vogliamo proporvi sono il bundle cross-gen di Call of Duty Modern Warfare II, oggi disponibile con il 45% di sconto, e l'offerta sulla Ultimate Edition di Red Dead Redemption 2, il capolavoro western open world che potete acquistare con una riduzione di prezzo del 70%.

Tra i giochi indipendenti in offerta potrete trovare anche piccole perle nascoste, come Firewatch, River City Girls e Shantae and the Seven Sirens, ma se cercate l'offerta più conveniente vi segnaliamo Vegas Party con un generosissimo 95% di sconto e a soli 99 centesimi.

Naturalmente sono ancora disponibili alcune delle precedenti offerte delle scorse settimane, motivo per il quale vi consigliamo di consultare tutti i giochi in sconto al seguente indirizzo. Per aiutarvi nella vostra selezione, qui di seguito troverete invece una selezione dei nuovi migliori giochi in offerta su Xbox Store:

Broken Sword 5: La Maledizione del Serpente — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Call of Duty: Modern Warfare II Cross-gen — Sconto del 45%

— Sconto del 45% Cat Quest II — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Children of Morta: Complete Edition — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Dying Light: Platinum Edition — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Far Cry 6 Deluxe Edition — Sconto del 75%

— Sconto del 75% FIFA 23 (Xbox Series X|S) — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Firewatch — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Football Manager 2023 Console — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Furi — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Grand Theft Auto V (Xbox Series X|S) — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Lake — Sconto del 35%

— Sconto del 35% Need for Speed Unbound — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Nobody Saves the World — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Plague Inc: Evolved — Sconto del 65%

— Sconto del 65% Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition — Sconto del 70%

— Sconto del 70% River City Girls — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Shantae and the Seven Sirens — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Spec Ops The Line — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Vegas Party — Sconto del 95%

Se siete iscritti a Xbox Game Pass, cogliamo l'occasione per segnalarvi che sono già stati confermati ben 6 giochi gratis in uscita alla fine del mese.

Siamo invece ancora in attesa di scoprire tutti gli omaggi in arrivo nella seconda metà del mese: nel frattempo, segnaliamo che sono già stati confermati 5 giochi gratis a luglio.