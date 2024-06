Xbox Store, nuovi sconti fino al 90% di giugno: ecco i migliori

Dopo aver concluso con successo l'ultimo Xbox Games Showcase, le console di casa Microsoft accolgono una nuova ondata di sconti settimanali tutti da scoprire.

Come ogni martedì, anche oggi torniamo dunque a raccontarvi le ultime offerte di Xbox Store, che in questa occasione vi offriranno anche diversi giochi imperdibili scontati fino al 90%.

In alcuni rarissimi casi, le offerte potrebbero far parte delle Promozioni Gold ed essere dunque riservate agli utenti iscritti a Game Pass Core o Ultimate (che trovate su Amazon), ma per la maggior parte si tratta di sconti di cui potrete approfittare senza ulteriori costi aggiuntivi.

Di seguito troverete come sempre una nostra selezione con i migliori giochi in offerta, così da aiutarvi nella vostra scelta:

Xbox Store: migliori giochi in offerta

Alan Wake 2 a 47,99€ - Sconto del 20%

a 47,99€ - Sconto del 20% Assassin's Creed Mirage: Master Assassin a 44,99€ - Sconto del 50%

a 44,99€ - Sconto del 50% Atomic Heart: Gold Edition a 49,99€ - Sconto del 50%

a 49,99€ - Sconto del 50% Batman: Arkham Collection a 8,99€ - Sconto dell'85%

a 8,99€ - Sconto dell'85% BioShock: The Collection a 9,99€ - Sconto dell'80%

a 9,99€ - Sconto dell'80% Dark Souls: Remastered a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Dragon Age: Inquisition GOTY Edition a 3,99€ - Sconto del 90%

a 3,99€ - Sconto del 90% Dragon's Dogma: Dark Arisen a 3,74€ - Sconto dell'85%

a 3,74€ - Sconto dell'85% EA Sports FC 24 a 15,99€ - Sconto dell'80%

a 15,99€ - Sconto dell'80% Fallout 4: GOTY Edition a 15,99€ - Sconto del 60%

a 15,99€ - Sconto del 60% Grand Theft Auto V XSX a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Halo: The Master Chief Collection a 9,99€ - Sconto del 75%

a 9,99€ - Sconto del 75% Hellblade: Senua's Sacrifice a 2,99€ - Sconto del 90%

a 2,99€ - Sconto del 90% Hogwarts Legacy: Digital Deluxe a 42,49€ - Sconto del 50%

a 42,49€ - Sconto del 50% La Terra di Mezzo: Bundle dell'Ombra a 10,49€ - Sconto dell'85%

a 10,49€ - Sconto dell'85% LEGO Marvel Collection a 8,99€ - Sconto dell'85%

a 8,99€ - Sconto dell'85% Mad Max a 6,99€ - Sconto del 90%

a 6,99€ - Sconto del 90% Mass Effect Legendary Edition a 6,99€ - Sconto del 90%

a 6,99€ - Sconto del 90% Metro Saga Bundle a 8,99€ - Sconto dell'85%

a 8,99€ - Sconto dell'85% Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Leg. a 9,99€ - Sconto del 90%

a 9,99€ - Sconto del 90% MotoGP 24 a 48,99€ - Sconto del 30%

a 48,99€ - Sconto del 30% Rayman Legends a 5,99€ - Sconto dell'80%

a 5,99€ - Sconto dell'80% Red Dead Redemption 2 a 19,79€ - Sconto del 67%

a 19,79€ - Sconto del 67% Resident Evil 4 a 29,99€ - Sconto del 25%

a 29,99€ - Sconto del 25% Skyrim Anniversary Edition a 18,14€ - Sconto del 67%

a 18,14€ - Sconto del 67% TopSpin 2K25 Cross-gen a 59,99€ - Sconto del 20%

Come sempre vi ricordiamo che questa è soltanto una selezione parziale, dato che sono disponibili oltre 950 articoli in offerta.

Il nostro consiglio, dunque, è di consultare la lista completa al seguente indirizzo ufficiale o sulle vostre console Xbox, così da essere sicuri di non lasciarvi sfuggire neanche un'occasione.