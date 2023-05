Xbox Store, nuovi sconti fino al 90% con le offerte settimanali di maggio: ecco i migliori

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi sconti settimanali di Xbox Store: come ogni martedì, Microsoft ha rinnovato il suo consueto appuntamento con le offerte sui migliori titoli per console.

Le nuove promozioni rappresentano ancora una volta un'ottima occasione per ampliare il proprio catalogo di giochi digitali su Xbox Series X (la trovate su Amazon) o Series S: oltre alle consuete offerte riservate agli abbonati, gli utenti potranno trovare numerosi sconti sui giochi più amati, senza alcuna iscrizione necessaria.

Oltre alla promozione Super Risparmi, ancora attiva e che vi avevamo già segnalato la scorsa settimana, Xbox Store ha deciso di proporre tante nuove iniziative con sconti fino al 90%, includendo anche l'amatissima saga di Assassin's Creed.

Per esempio, potrete acquistare la Complete Edition di Assassin's Creed Valhalla al 70% in meno, oppure approfittare del generoso 85% su Assassin's Creed Origins.

Naturalmente, potrete trovare in offerta anche produzioni di terze parti più recenti a prezzi imperdibili: segnaliamo ad esempio le Deluxe Edition di The Callisto Protocol al 40% in meno e di WWE 2K23 con uno sconto del 25%, disponibili esclusivamente con le Promozioni Gold.

Tra le offerte più convenienti segnaliamo invece un interessante bundle con Rogue Stormers & Giana Sisters: grazie a questa offerta potrete avere entrambi i giochi a soli 2,49€, con uno sconto del 90% e risparmiando ben 22 euro e 50 centesimi sul prezzo finale.

Se volete consultare la lista completa con tutte le offerte attualmente disponibili, vi raccomandiamo di dirigervi al seguente indirizzo. Per aiutarvi nella vostra scelta, di seguito vi segnaleremo invece i migliori nuovi sconti di Xbox Store selezionati dalla nostra redazione:

A Plague Tale: Requiem — Sconto del 35%

— Sconto del 35% Assassin's Creed Valhalla Complete Edition — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Call of Duty: Modern Warfare II Vault Edition — Sconto del 25%

— Sconto del 25% Crash Bandicoot: Bundle Quadrilogia — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Dying Light 2 Stay Human: Deluxe Edition — Sconto del 45%

— Sconto del 45% FIFA 23 (Xbox Series X|S) — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Rogue Stormers & Giana Sisters Bundle — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Spyro Reignited Trilogy — Sconto del 65%

— Sconto del 65% The Callisto Protocol: Digital Deluxe Edition — Sconto del 40%

— Sconto del 40% WWE 2K23 Deluxe Edition — Sconto del 25%

Naturalmente, queste sono alcune delle numerose interessanti offerte attualmente disponibili, che vi raccomandiamo di consultare il prima possibile.

Nel frattempo, Microsoft sta continuando a lavorare per completare l'acquisizione di Activision Blizzard nel gruppo Xbox, ricevendo proprio negli scorsi giorni un altro importante via libera all'operazione di mercato.

Se siete iscritti a Xbox Game Pass, vi raccomandiamo di tenere d'occhio il catalogo: da oggi arriverà gratis al day-one la tenera avventura Planet of Lana, che vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.