Xbox Store, nuovi sconti di luglio fino al 95%: ecco i migliori

Anche questo martedì arriva puntualissimo l'appuntamento con i migliori nuovi giochi in offerta disponibili su Xbox Store per questa settimana.

Il negozio digitale per le console Xbox propone ancora una volta tantissimi sconti da non lasciarsi scappare, che in almeno un caso possono arrivare addirittura fino al 95%.

Advertisement

Con l'unica eccezione di alcune promozioni gold, riservate agli utenti iscritti a Game Pass Core o Ultimate (lo trovate scontato su Amazon), tutte le offerte saranno disponibili senza alcun acquisto aggiuntivo necessario.

Di seguito troverete una nostra selezione con le migliori offerte di Xbox Store, così da aiutarvi per i vostri prossimi acquisti:

Xbox Store: migliori giochi in offerta

Assassin's Creed Mythology Pack a 37,99€ - Sconto del 75%

a 37,99€ - Sconto del 75% BioShock: The Collection a 9,99€ - Sconto dell'80%

a 9,99€ - Sconto dell'80% Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans 2 a 13,99€ - Sconto del 30%

a 13,99€ - Sconto del 30% Control Ultimate Edition a 9,99€ - Sconto del 75%

a 9,99€ - Sconto del 75% Crysis Remastered a 10,49€ - Sconto del 65%

a 10,49€ - Sconto del 65% Dead or Alive 6 a 13,99€ - Sconto dell'80%

a 13,99€ - Sconto dell'80% Dead Rising 4 a 5,99€ - Sconto dell'85%

a 5,99€ - Sconto dell'85% Deus Ex: Mankind Divided Digital Deluxe a 6,74€ - Sconto dell'85%

a 6,74€ - Sconto dell'85% Dragon Ball FighterZ a 10,49€ - Sconto dell'85%

a 10,49€ - Sconto dell'85% Dragon Ball Z: Kakarot a 17,49€ - Sconto del 75%

a 17,49€ - Sconto del 75% Dragon's Dogma 2 a 52,49€ - Sconto del 30%

a 52,49€ - Sconto del 30% F1 24 Champions Edition a 59,99€ - Sconto del 40%

a 59,99€ - Sconto del 40% Hades a 12,49€ - Sconto del 50%

a 12,49€ - Sconto del 50% LIMBO a 0,99€ - Sconto del 90%

a 0,99€ - Sconto del 90% Metro Exodus a 4,49€ - Sconto dell'85%

a 4,49€ - Sconto dell'85% Mortal Shell: Enhanced Edition a 4,49€ - Sconto dell'85%

a 4,49€ - Sconto dell'85% Psychonauts 2 a 14,99€ - Sconto del 75%

a 14,99€ - Sconto del 75% Raccoon City Edition (RE 2+3) a 14,99€ - Sconto del 75%

a 14,99€ - Sconto del 75% Resident Evil 4 Gold Edition a 39,99€ - Sconto del 20%

a 39,99€ - Sconto del 20% RoboCop: Rogue City a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Saints Row IV: Re-Elected a 2,99€ - Sconto dell'85%

a 2,99€ - Sconto dell'85% Stray a 19,49€ - Sconto del 35%

a 19,49€ - Sconto del 35% System Shock a 27,99€ - Sconto del 30%

a 27,99€ - Sconto del 30% Tomb Raider I-III Remastered a 22,49€ - Sconto del 25%

a 22,49€ - Sconto del 25% XCOM 2 a 2,49€ - Sconto del 95%

Sono attualmente disponibili oltre 580 giochi in offerta, motivo per il quale la nostra non può che essere considerata una selezione parziale.

Vi consigliamo, di conseguenza, di consultare l'elenco completo alla seguente pagina ufficiale, così da non lasciarvi sfuggire nessuno dei vostri prossimi videogiochi preferiti.