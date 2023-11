Xbox sta per dire addio a una delle sue feature migliori

I fan Xbox di lunga data con molto tempo libero probabilmente avranno imparato ad apprezzare nel corso degli anni Microsoft Rewards, il programma fedeltà che consentiva di guadagnare punti eseguendo diverse semplici azioni.

Per le console di casa Microsoft, questo significava spesso limitarsi ad operazioni come guadagnare determinati obiettivi, scaricare giochi su Xbox Game Pass e altre piccole operazioni di routine, magari sfruttando anche il motore di ricerca Bing.

Questi punti possono poi essere reinvestiti ottenendo diversi premi interessanti, come buoni sconto su Xbox Store e soprattutto mesi gratuiti di Xbox Game Pass (trovate il servizio in abbonamento anche su Amazon).

Proprio quest'ultima funzione è uno dei motivi principali per cui gli utenti scelgono di portare a termine quanti più obiettivi possibili, sfruttando anche le attività settimanali: una serie di obiettivi che si aggiornano appunto ogni settimana e che garantiscono una quantità maggiore di punti.

Sfortunatamente, come riportato da Pure Xbox, sembra che Microsoft abbia deciso di porre un freno all'iniziativa: aprendo l'applicazione in alcune regioni, ora si verrà accolti da un messaggio che annuncia le novità per il futuro, che vi tradurremo di seguito.

«Abbiamo ricreato, semplificato e integrato l'esperienza Rewards su Xbox, facendola ruotare sul gameplay e le attività che i giocatori amano di più. Con il nuovo Rewards Hub su Xbox, i giocatori non dovranno più avere applicazioni separate per guadagnare o riscattare punti Rewards su Xbox. A partire da dicembre 2023, non pubblicheremo più offerte nell'applicazione Microsoft Rewards su Xbox, concentrandoci su più attività nel nuovo hub Rewards. In pratica, questo cambiamento intende semplificare e snellire l'esperienza Rewards per i giocatori e aiutarli ad accedere alle offerte legate a Xbox e alle attività in un unico posto conveniente. Le attività settimanali continueranno fino alla fine di novembre, dopodiché saranno ritirate. [...] Rewards con Xbox resterà parte del programma Microsoft Rewards e tutti i punti che guadagnerete su Xbox continueranno a essere associati con i punti da tutte le altre parti del programma.

Al momento il messaggio in questione sarebbe apparso soltanto agli utenti brasiliani, mentre possiamo confermare che in Italia questo aggiornamento non è ancora arrivato.

Non è dunque chiaro se e quando sia prevista questa modifica anche in Italia, ma è evidente che presto arriverà il momento di dover rinunciare alle attività settimanali. Il nostro consiglio è dunque di approfittarne finché siete ancora in tempo, dato che guadagnare punti potrebbe presto diventare molto più difficile.

Per il momento, se avete bisogno di alcuni consigli per risparmiare, abbiamo segnalato per voi le migliori offerte di Xbox Store per il Black Friday, inclusi i titoli da non lasciarvi scappare a meno di 20 euro.

Sperando di avere ben presto notizie migliori, non possiamo che invitarvi a tenere d'occhio i The Game Awards 2023: Microsoft avrebbe in mente un annuncio importante.