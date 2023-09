Starfield è disponibile gratis su Xbox Game Pass, da ora!

Il giorno più atteso dai fan iscritti a Xbox Game Pass è finalmente giunto: da oggi 6 settembre è ufficialmente possibile scaricare gratuitamente Starfield, in occasione del suo day one ufficiale.

Negli scorsi giorni alcuni fan sono stati in grado di partecipare all'accesso anticipato, ma da questo momento il nuovo gioco di ruolo di Bethesda è disponibile per tutti gli utenti iscritti all'apposito servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon).

Advertisement

Come già anticipato da Xbox nelle scorse ore, il lancio è avvenuto come da programma sui servizi in abbonamento: potete dunque iniziare a esplorare la galassia di Starfield sia su Xbox Series X|S che su PC, ma anche su dispositivi mobile — o Xbox One — in cloud tramite Game Pass Ultimate.

Inutile sottolineare quanto il debutto di Starfield sia destinato a essere ricordato come vera e propria punta di diamante del 2023 di Xbox Game Pass: l'ultima fatica di Bethesda è infatti particolarmente ambiziosa e intende rappresentare un vero e proprio erede fantascientifico di Skyrim.

Ambientato nell'anno 2330, in questo titolo vi unirete all'ultimo gruppo di esploratori spaziali in cerca di rari manufatti in giro per lo spazio: sarete liberi di vagare su tantissimi pianeti e vivere la vostra storia con tutta la libertà d'azione a cui Bethesda ci ha abituato nei suoi ultimi giochi di ruolo.

Non sarà ovviamente necessario spendere un singolo centesimo in più, anche se è naturalmente disponibile per l'acquisto per chiunque non fosse iscritto a Game Pass: in caso possediate invece l'abbonamento di casa Microsoft, potrete iniziare la vostra avventura stellare già da questo momento.

Insomma, se state ancora leggendo fino a qui senza aver avviato il download, non possiamo che raccomandarvi di farlo subito e augurarvi buon divertimento!

Ma se prima siete curiosi di saperne di più, non possiamo che lasciarvi alla nostra recensione in corso per tutti i dettagli sull'ultima fatica di Bethesda. E se invece avete bisogno di qualche piccolo consiglio, vi lasciamo alla nostra guida in continuo aggiornamento.