Xbox portatile forse arriva nel 2025: Phil Spencer è «emozionato»

Uno dei più grandi desideri di Phil Spencer potrebbe essere molto vicino alla sua effettiva realizzazione: il capo di Microsoft Gaming non ha mai nascosto di essere sempre stato un fan degli handheld e di vedere in queste periferiche ibride il futuro del gaming in mobilità.

Nelle scorse giornate è emerso che una nuova console Xbox portatile potrebbe essere realizzata in collaborazione con ASUS: un progetto che sembra essere stato anticipato anche dalla stessa azienda con sede in Taiwan grazie a un video teaser decisamente particolare, che mostra la fusione di un controller Xbox con la ROG Ally (la trovate su Amazon, se interessati).

Ma potrebbero esserci novità in arrivo già nel corso di quest'anno: in un'intervista rilasciata alla content creator iJustine (via Pure Xbox), Phil Spencer ha sottolineato che tra i progetti del 2025 ci sono proprio piani per la Xbox portatile.

Di fronte a una precisa domanda su quali novità potremo aspettarci da Xbox per quest'anno, il capo di Microsoft Gaming ha messo nuovamente l'accento sui nuovi handheld:

«Abbiamo lanciato indizi e parlato dei dispositivi portatili: sono molto emozionato perché viaggiamo entrambi e a volte non puoi portare con te console o pc desktop. Ma si tratta di costruire l'esperienza attorno alla persona, ed è questo che mi entusiasma davvero. [Xbox] non è un singolo dispositivo al centro, non è un singolo gioco, è il giocatore — è assicurarsi che tutti i tuoi giochi, i tuoi salvataggi, i tuoi diritti siano disponibili ovunque tu vada».

Da diversi mesi la strategia di Xbox si è effettivamente concentrata sul rendere maggiormente disponibili videogiochi e servizi su una molteplice quantità di dispositivi, anche grazie al cloud gaming: la console portatile andrebbe proprio in questa direzione, offrendo agli utenti una nuova soluzione per accedere a giochi e dati.

Non sappiamo con certezza se la console portatile esca o meno nel 2025, ma con questa intervista Phil Spencer conferma che dovrebbe quantomeno avvenire un reveal in grande stile: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più su questo misterioso progetto.

Nel frattempo, abbiamo preparato per voi uno speciale con tutto ciò che sappiamo attualmente sulla misteriosa Xbox portatile, nota anche come Project Kennan.