Dove vedere l'Xbox Partner Preview di oggi in italiano

Fra poche ore scopriremo alcune delle novità più interessanti in arrivo dagli sviluppatori di terze parti sulle console Xbox: Microsoft ha infatti annunciato un nuovo evento Xbox Partner Preview, che si svolgerà proprio nella giornata odierna.

La nuova presentazione di casa Microsoft ci porterà a scoprire diversi giochi in sviluppo da publisher come Capcom, EA, Nexon e tanti altri, in quello che sarà un evento dalla durata di circa 30 minuti.

Tra i giochi che sono già stati confermati troviamo Kunitsu-Gami: Path of the Goddess — protagonista anche di un evento Capcom in arrivo nelle prossime ore —, Tales of Kenzera: Zau e The First Berserker: Khazan, più altri titoli ancora da svelare.

La casa di Redmond ci anticipa che l'Xbox Partner Preview di oggi avrà novità interessanti anche per chi è iscritto a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon): sapere quali saranno i prossimi giochi gratis in arrivo sarà dunque un motivo in più per seguire l'evento.

Fortunatamente, Microsoft ha già anticipato che l'Xbox Partner Preview del 6 marzo 2024 sarà disponibile anche in lingua italiana, grazie ai sottotitoli disponibili sul canale YouTube ufficiale: l'evento inizierà alle ore 19.00 italiane e potrete seguirlo al seguente indirizzo o, in alternativa, tramite l'embed che allegheremo qui di seguito.

Ovviamente, la diretta vera e propria inizierà solo pochi istanti prima delle 19.00, con il consueto countdown prima dell'avvio del nuovo evento broadcast.

Xbox Partner Preview sarà visibile anche tramite sul canale ufficiale di Xbox su Twitch, anche con le lingue dei segni americane e britanniche su questo canale Twitch dedicato. Tuttavia, in entrambi i casi non dovrebbero essere previsti sottotitoli in italiano.

Un ulteriore incentivo per seguire la diretta su YouTube, oltre ovviamente alla presenza dei sottotitoli italiani, è che l'evento sarà trasmesso in 4K a 60fps, mentre su Twitch la trasmissione sarà limitata al Full HD.

Come sempre, la redazione di SpazioGames.it seguirà attentamente l'evento insieme a voi: continuate a seguirci per scoprire sulle nostre pagine tutti gli annunci più importanti della nuova presentazione di Xbox.