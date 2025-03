Xbox Live down in Europa: cos'è successo?

La mattina di lunedì 3 marzo 2025 ha segnato l'inizio di un'ondata di disservizi per numerosi utenti Xbox in diverse parti del mondo.

Il problema, che ha colpito in modo non uniforme la base di giocatori globale e che per molti sembra rientrato, ha impedito l'accesso a diversi titoli, sia quelli disponibili tramite Xbox Game Pass (che trovate su Amazon) che alcuni giochi di proprietà degli utenti.

Nonostante la diffusione delle segnalazioni, Microsoft non ha ancora riconosciuto ufficialmente l'esistenza dell'interruzione, mantenendo la pagina di stato di Xbox Live erroneamente aggiornata come "pienamente operativa" (qui la pagina italiana).

Le prime segnalazioni, come riportato da TrueAchievements, sono giunte principalmente dall'Europa, con numerosi utenti nel Regno Unito e in altri paesi europei impossibilitati ad accedere ai propri giochi.

La natura del problema appare curiosamente selettiva: mentre alcuni giocatori riescono a utilizzare normalmente le proprie console, altri si trovano bloccati davanti a schermate di errore quando tentano di avviare titoli come The Elder Scrolls Online o Monster Hunter Wilds.

L'errore specifico che appare sugli schermi degli utenti colpiti è identificato dal codice 0x803f9008, accompagnato da un messaggio che recita: "Per questo gioco, devi essere online. Usi regolarmente questa Xbox? Rendila la tua Xbox principale così potrai giocare ai giochi che possiedi, anche offline. La prossima volta che sei online, vai su Impostazioni > Generale > La mia Xbox principale".

Alcuni utenti riferiscono che un semplice riavvio della console può risolvere il problema, anche se questa soluzione non sembrava funzionare in tutti i casi.

Il dato più sorprendente resta comunque l'assenza di comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft: la pagina di stato della rete Xbox continua a indicare che tutti i servizi sono operativi, in netto contrasto con l'esperienza reale di molti giocatori.

I giocatori che avevano programmato sessioni mattutine con alcuni dei migliori titoli disponibili su Game Pass si sono trovati improvvisamente impossibilitati a procedere, alimentando la frustrazione in assenza di riconoscimento ufficiale del problema e di una tempistica per la risoluzione.

Come accaduto con il recente PSN Down, l'episodio ricorda ancora una volta quanto l'esperienza di gioco contemporanea sia ormai indissolubilmente legata alla stabilità delle infrastrutture online, anche per attività che tradizionalmente non richiedevano una connessione permanente.