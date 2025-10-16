Microsoft si prepara a celebrare il talento degli sviluppatori indipendenti con un evento digitale dedicato interamente ai giochi indie. L'appuntamento è fissato per il 28 ottobre alle ore 19:00 italiane, quando la casa di Redmond trasmetterà in diretta lo showcase ID@Xbox realizzato in collaborazione con il portale IGN. Si tratta di un'iniziativa che punta i riflettori sul programma ID@Xbox, la piattaforma che dal 2013 supporta gli studi indipendenti nel portare le proprie creazioni sulle console della famiglia Xbox e su PC.

La trasmissione avrà una durata di 50 minuti e promette di svelare contenuti inediti per numerosi titoli in sviluppo. Gli spettatori potranno aspettarsi trailer mai visti prima, sequenze di gameplay esclusive e approfondimenti sui progetti in arrivo. Tra i nomi confermati figurano realtà consolidate della scena indie come Thunder Lotus Games, lo studio canadese noto per opere d'autore come Spiritfarer, e Raw Fury, publisher svedese specializzato in giochi dall'estetica distintiva.

L'evento sarà accessibile gratuitamente attraverso molteplici piattaforme di streaming, garantendo una copertura capillare per gli appassionati di tutto il mondo. Chi desidera seguire la diretta potrà collegarsi a YouTube, Twitch, Facebook, Twitter e TikTok, oltre che sul sito ufficiale di IGN. Questa strategia multicanale riflette l'approccio moderno di Microsoft nel raggiungere il pubblico là dove si trova, sfruttando l'ecosistema dei social media e delle piattaforme video.

Tra gli altri protagonisti annunciati spiccano Serenity Forge, sviluppatore e publisher con sede in Colorado specializzato in esperienze narrative emozionali, e Skybound Games, l'etichetta videoludica fondata da Robert Kirkman, creatore della serie a fumetti The Walking Dead. La presenza di questi nomi suggerisce una line-up variegata che dovrebbe coprire diversi generi e stili di gioco, dalla narrazione d'atmosfera all'azione più adrenalinica.

Il programma ID@Xbox rappresenta da oltre un decennio uno strumento fondamentale per gli sviluppatori indipendenti che desiderano pubblicare i propri titoli sull'ecosistema Microsoft senza necessariamente passare attraverso grandi publisher. L'iniziativa fornisce kit di sviluppo, supporto tecnico e visibilità commerciale, contribuendo a democratizzare l'accesso al mercato console per team di dimensioni ridotte.