Xbox ha un Super Mario in casa ma non lo sta usando: «Potrebbe vendere tanto»

C'era un'epoca in cui le mascotte erano la forze delle piattaforme e delle console, e se Nintendo ha ancora il suo fido Super Mario a disposizione, per un periodo dal fronte Xbox abbiamo avuto Banjo-Kazooie come possibile rivale dell'idraulico.

Banjo-Kazooie è rimasto nel dimenticatoio ormai, se non fosse per Super Smash Bros. Ultimate e i gadget a tema (li trovate su Amazon) che tengono vivo il brand, ma secondo qualcuno c'è ancora una possibilità per la strana coppia di personaggi di dire la loro.

Precisamente è Thomas Mahler, CEO di Moon Studios autori della saga di Ori, che ha parlato di recente del potenziale del brand di Banjo-Kazooie (tramite Nintendo Life).

Mahler si è lanciato in una chiacchierata sul tema, sostenendo la tesi principale secondo cui Microsoft abbia perso una grande opportunità non rivitalizzando la serie:

«Hanno tenuto Banjo Kazooie senza che nulla accadesse, anche se uno sviluppatore davvero talentuoso potrebbe probabilmente realizzare un gioco di Banjo in grado di rivaleggiare con Mario in 3D e probabilmente vendere cifre simili.»

La riflessione è sicuramente audace considerando quanto vende attualmente un qualsiasi gioco di Super Mario, ma secondo Mahler c'è realmente margine perché possa essere una hit per le piattaforme Xbox di Microsoft.

Mahler riflette anche sul fatto che, mentre i platform continuano a prosperare come dimostra anche l'exploit di Astro Bot di PlayStation, sulle piattaforme Xbox mancano titoli family-friendly di qualità che possano attirare un pubblico più ampio.

Un tempo, Banjo-Kazooie era considerato un degno rivale della serie Super Mario, almeno in termini di mera qualità, con Rare che lanciò due titoli eccezionali per Nintendo 64: Banjo-Kazooie e il suo seguito Banjo-Tooie, amati da critica e pubblico.

La serie sembra essere morta e sepolta, visto che ogni indiscrezione al riguardo finisce in un nulla di fatto. Tuttavia, con la politica di grande apertura verso altre piattaforme che sta attuando Xbox, un Banjo-Kazooie inedito di indubbia qualità potrebbe effettivamente generare un bel successo a sorpresa.