Xbox ha "rimbalzato" Secret Level di Prime Video, e non è stata l'unica

Secret Level ha avuto il compito di raccontare i videogiochi con una serie di episodi antologici che hanno coinvolto parecchi franchise, ma non quelli di Halo e DOOM che sono stati rifiutati da Xbox.

Come svelano i creatori di Secret Level, Tim Miller e Dave Wilson, in una intervista esclusiva a Collider, sono stati molti i franchise videoludici ad essere presi in considerazione per la composizione della prima stagione dello show, ma non tutte le aziende hanno accolto con entusiasmo l'idea di apparire nello show di Prime Video.

«Mi arrabbio un po' quando leggo online e mi dicono: "Aspetta, questi s*****i hanno preso Spelunky quando avrebbero potuto prendere Halo?" [...] E io: "Cavolo, pensi che non abbiamo parlato di Halo o altri nomi del genere?"», ha dichiarato Tim Miller parlando della lista finale di videogiochi che sono stati protagonisti della prima stagione di Secret Level.

Parlando del processo che ha portato la produzione a contattare le aziende per l'approvazione dell'utilizzo della licenza, Miller ha spiegato che hanno fatto del loro meglio ma ci sono molti altri giochi che sarebbero potuti apparire.

Wilson approfondisce con un esempio diretto:

«Il direttore creativo di idSoftware è un nostro caro amico, e lo sono anche le persone di Microsoft. [...] Volevamo fare un episodio crossover Master Chief/Doom Slayer, e ho trascorso un intero weekend a scrivere questa lettera appassionata della mia infanzia. Ed è esattamente quello che ha detto Tim; loro erano tipo, "Nah".»

Nel corso dell'intervista, Miller e Wilson hanno spiegato che anche Half-Life era nella lista dei papabili ma, come Xbox, anche Valve non ha voluto saperne di far parte del progetto di Prime Video.

Chissà che, con la seconda stagione di Secret Level e gli incessanti rumor su Half-Life 3, non possano cambiare le cose.

Oltre a quelli Xbox e Valve, anche i fan PlayStation non sono stati troppo felici degli episodi dedicati ai giochi della casa nipponica su Secret Level per God of War (lo trovate su Amazon).