Fan PlayStation delusi da Secret Level: «Uno dei peggiori episodi»

Secret Level, la serie antologica di Prime Video che porta i videogiochi sul piccolo schermo in stile Love, Death & Robots, ha entusiasmato i fan con una carrellata di corti animati basati su franchise iconici come Pac-Man, Mega Man, Sifu, Armored Core, e persino Dungeons & Dragons.

Tuttavia, la puntata dedicata a PlayStation ha lasciato molti spettatori con l’amaro in bocca, trasformando grandi aspettative in cocenti delusioni.

Quando il primo trailer di Secret Level ha svelato la presenza di Kratos (da God of War, gioco che trovate su Amazon) e Jin Sakai (da Ghost of Tsushima), i fan non stavano più nella pelle.

Due dei protagonisti più amati dei videogiochi moderni, inseriti in una serie che ha dimostrato di saper raccontare storie emozionanti? Sembrava un sogno. E invece, l’episodio "Playtime: Fulfillment" è stato un vero passo falso, come riportato anche da MovieWeb.

Kratos e Jin, con i loro mondi narrativi ricchi di profondità, sono stati relegati a semplici cameo.

Kratos appare per qualche secondo, malinconico e statico, mentre Jin è stato talmente trascurato da risultare quasi invisibile. La community non ha tardato a reagire, con un’esplosione di critiche sui social.

Un post su X di tale "KaptainKuba", che mostra un Kratos sconsolato accompagnato dalla didascalia «Come mi sento dopo aver visto l’episodio PlayStation di Secret Level,» è diventato virale.

Le risposte non si sono fatte attendere: «Come fa un episodio PlayStation a mostrare più un personaggio random che i veri protagonisti PlayStation?», ha scritto un utente.

«Uno dei peggiori episodi della stagione, davvero,» seguito da «Non ho nemmeno visto Jin di Ghost of Tsushima, ma che diavolo.»

La serie ha ricevuto recensioni miste, con un punteggio del 67% su Rotten Tomatoes e un 7.9/10 su IMDb.

Tuttavia, l’episodio dedicato a PlayStation è il più basso della stagione, fermandosi a un deludente 5.3/10.

Nonostante ciò, Secret Level ha battuto il record di Prime Video per il debutto animato più visto, dimostrando che l’interesse per il progetto resta alto, tanto da confermare una seconda stagione.