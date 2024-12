Secret Level è un trionfo: confermata ufficialmente la Stagione 2

Da pochi giorni è ufficialmente disponibile la nuova serie di Prime Video dedicata a celebrare il medium dei videogiochi: Secret Level ci ha proposto storie originali in versione animata ispirate ad alcuni dei titoli di maggior successo — e anche per Concord, ma questi sono dettagli.

Tra i diversi franchise troviamo non solo un episodio celebrativo a tema PlayStation, ma anche produzioni come Pac-Man, Space Marine 2 (lo trovate scontato su Amazon), Dungeons & Dragons e Mega Man, solo per citare alcuni nomi.

Sebbene le reazioni della critica siano state decisamente tiepide, il progetto ha dimostrato di saper conquistare la curiosità del pubblico, convincendo Amazon a proseguire il progetto con nuove puntate.

Proprio nelle scorse giornate gli autori dello show avevano ammesso di avere già in mente idee per proseguire la serie TV, e a quanto pare saranno accontentati: come riportato da Variety, Prime Video ha ufficialmente rinnovato Secret Level per la Stagione 2.

Amazon ha spiegato che è stato il debutto più grande di sempre sul servizio in streaming per una serie animata, sebbene non abbia purtroppo fornito numeri precisi per gli spettatori sintonizzati su Prime Video.

Secondo le stime fornite da Luminate, la serie TV sarebbe stata guardata per ben 155.3 milioni di minuti negli Stati Uniti nel corso della prima settimana, il che può essere tradotto in circa 1.4 milioni di visualizzazioni.

Questi dati tengono però conto del solo mercato statunitense, anche se possiamo ipotizzare numeri simili nel resto del mondo.

Al momento non sono stati ancora annunciati i franchise videoludici che verranno rappresentati nella Stagione 2 di Secret Level, ma vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più al riguardo.

Ricordiamo che lo show di Prime Video ha potuto contare anche sulla partecipazione di star di grande successo, come Keanu Reeves nell'episodio di Armored Core e di Arnold Schwarzenegger, voce di un personaggio nella puntata dedicata a New World.