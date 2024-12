Xbox Game Pass vi regala un Battlefield gratis, ma avete pochissime ore

Xbox Game Pass e EA Play hanno deciso di celebrare le imminenti vacanze natalizie con tanti nuovi regali in arrivo: da oggi 17 dicembre e fino al 26 dicembre potrete riscattare gratuitamente un omaggio al giorno, che includeranno anche giochi gratis.

Si inizia nella giornata odierna con un capitolo della celebre saga sparatutto in prima persona di DICE: da adesso potete infatti riscattare Battlefield 1 Revolution totalmente gratis su Xbox Store, a patto ovviamente di essere iscritti all'apposito servizio in abbonamento.

Si tratta di un'iniziativa riservata esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate scontato su Amazon), ma se avete già un'iscrizione non avrete bisogno di alcun tipo di acquisto aggiuntivo.

Come segnalato sul blog Xbox Wire, la promozione includerà tra i giochi gratuiti anche Titanfall 2 Ultimate Edition, ma anche pacchetti aggiuntivi come The Sims 4 Home Chef Hustle Stuff Pack o valute come 500 PGA Tour Points per EA Sports PGA Tour.

La selezione inizia con il già citato Battlefield 1 Revolution, già disponibile da adesso per il riscatto: non dovrete fare altro che accedere alla seguente pagina con un account iscritto a Xbox Game Pass Ultimate e fare clic sul pulsante "Acquistalo".

Il prezzo dovrebbe esservi segnalato come "Gratuito", permettendovi di risparmiare ben 39,99€, prezzo consigliato per lo sparatutto in prima persona.

Come vi abbiamo segnalato in precedenza, l'offerta sarà disponibile solo per oggi: da domani 18 dicembre sarà invece disponibile un nuovo giveaway dedicato, dunque vi consigliamo di tenere d'occhio la selezione "Solo per te" su Xbox Store per non lasciarveli scappare.

Ovviamente monitoreremo prontamente anche noi gli ultimi aggiornamenti sul tema e vi avvertiremo sulle nostre pagine non appena saranno disponibili altri giochi gratis.

Per il momento, se siete iscritti a Xbox Game Pass, cogliamo l'occasione per ricordarvi tutti i giochi già confermati in arrivo a gennaio.