Xbox Game Pass, un gioco gratis di luglio è stato rinviato

Il catalogo di Xbox Game Pass per il mese di luglio dovrà fare a meno di un gioco gratis al day-one, dopo che gli sviluppatori hanno annunciato a sorpresa il rinvio nelle scorse ore.

Si tratta di Frostpunk 2, l'atteso nuovo capitolo di sopravvivenza urbana sviluppato da 11 bit studios, che ha deciso di prendersi qualche settimana di tempo in più per sistemare alcuni problemi.

Il primo episodio è uno dei giochi gratis più apprezzati del catalogo di Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), motivo per cui c'era molta attesa per il secondo capitolo della serie, ma servirà ancora un po' di pazienza.

Come segnalato da Game Rant, gli sviluppatori hanno offerto ad alcuni fan la possibilità di provare in anteprima Frostpunk 2, ma i feedback ricevuti li hanno convinti che c'è bisogno di più tempo per perfezionare e implementare alcune feature.

Per questo motivo, 11 bit studios ha annunciato che la data d'uscita è stata rinviata al 20 settembre 2024, mentre in precedenza avrebbe dovuto essere disponibile il 25 luglio: l'uscita è stata dunque posticipata di appena un paio di mesi.

Un rinvio che inevitabilmente crea "complicazioni" anche per la line-up di Xbox Game Pass, dato che di fatto si va a perdere uno dei giochi gratis previsti per il mese di luglio.

Ovviamente sottolineiamo che non cambia nulla per gli utenti iscritti, dato che Frostpunk 2 sarà comunque disponibile al day-one sul servizio in abbonamento: semplicemente, il giorno di lancio arriverà più in là di quanto preventivato.

Vedremo se Xbox Game Pass avrà già dei piani per sostituire questo titolo con un altro gioco gratis a sorpresa oppure se, semplicemente, a luglio 2024 dovremo fare a meno di un gioco gratis.

Nel frattempo, ricordiamo che la line-up di giugno si è conclusa ufficialmente nella giornata di ieri, dato che è stato reso disponibile l'ultimo gioco gratis del mese.

Ma non dimenticatevi anche di controllare attentamente tutti i titoli che lasceranno il catalogo a fine mese e inizio luglio.