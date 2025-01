Xbox Game Pass si arricchisce di cinque nuovi titoli, di cui quattro disponibili da ora, come annunciato durante il Developer Direct 2025.

Il servizio in abbonamento di Microsoft amplia il suo catalogo (trovate gift card su Amazon) con aggiunte di un certo peso, tra cui delle novità assolute anche difficili da prevedere.

Uno dei cinque titoli annunciati è già giocabile, mentre gli altri arriveranno comunque a strettissimo giro, più del solito almeno.

Tra le novità più attese c'è ovviamente DOOM: The Dark Ages, di cui vi abbiamo parlato anche più approfonditamente in occasione di un evento dedicato, ma l'evento Xbox ha mostrato dei prodotti che non dovreste assolutamente ignorare.

Ecco i giochi annunciati durante l'evento.

Xbox Game Pass, tutti i giochi gratis dal Developer Direct 2025

Ninja Gaiden 4 - autunno 2025

Ninja Gaiden 2 Black - 23 gennaio 2025

South of Midnight - 8 aprile 2025

Clair Obscur: Expedition 33 - 24 aprile 2025

DOOM: The Dark Ages - 15 maggio 2025

Il 2025 degli eventi videoludici si è aperto con un Xbox Developer Direct breve ma concreto, dove Microsoft ci ha permesso di scoprire qualcosa di più su diversi giochi in arrivo sulle sue piattaforme. Oltre, ovviamente, a permetterci di continuare a fare spazio nei nostri hard drive per i giochi gratis in arrivo con Game Pass.

Questi nuovi arrivi confermano l'impegno di Microsoft nel rendere Xbox Game Pass una piattaforma su cui trovare ogni genere di titoli.

Restando in tema, vediamo gli annunci più interessanti arrivati dal broadcast di Developer Direct 2025 di Xbox, tra giochi first-party e quelli firmati dai partner.