Xbox Store dice addio al 2024 con le Offerte "Conto alla Rovescia": ecco le migliori

Xbox Store si sta ufficialmente preparando a salutare il 2024, proponendo la sua ultima selezione di offerte speciali particolarmente interessanti.

Da questo momento sono infatti ufficialmente partite le Offerte "Conto alla Rovescia", che proseguiranno fino all'inizio del 2025 e che vi consentiranno di acquistare alcuni dei migliori videogiochi disponibili su console a prezzi speciali.

Ricordiamo che non è necessario essere iscritti ad alcun servizio in abbonamento per aderire a questa iniziativa, anche se potreste trovare titoli già inclusi nel catalogo Game Pass Ultimate (lo trovate scontato su Amazon).

Come sempre vi aiuteremo ad orientarvi con queste nuove promozioni: abbiamo selezionato per voi quelli che riteniamo essere i migliori sconti disponibili su Xbox Store.

Sconti di Capodanno su Xbox Store: le migliori offerte

Alan Wake 2 a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Baldur's Gate 3: Digital Deluxe Edition a 63,99€ - Sconto del 20%

a 63,99€ - Sconto del 20% Call of Duty: Black Ops 6 Edizione Cassaforte a 87,99€ - Sconto del 20%

a 87,99€ - Sconto del 20% Cyberpunk 2077: Ultimate Edition a 47,99€ - Sconto del 40%

a 47,99€ - Sconto del 40% Diablo IV: Vessel of Hatred a 29,99€ - Sconto del 25%

a 29,99€ - Sconto del 25% Dragon's Dogma 2 a 41,24€ - Sconto del 45%

a 41,24€ - Sconto del 45% EA Sports College Football 2025 a 39,99€ - Sconto del 50%

a 39,99€ - Sconto del 50% EA Sports FC 25 a 31,99€ - Sconto del 60%

a 31,99€ - Sconto del 60% Elden Ring a 35,99€ - Sconto del 40%

a 35,99€ - Sconto del 40% Fallout 4: GOTY Edition a 15,99€ - Sconto del 60%

a 15,99€ - Sconto del 60% Grand Theft Auto V (XSX|S) a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Hogwarts Legacy: Digital Deluxe a 21,24€ - Sconto del 75%

a 21,24€ - Sconto del 75% Microsoft Flight Simulator 2024 a 34,99€ - Sconto del 50%

a 34,99€ - Sconto del 50% Mortal Kombat 1: Bundle Kaos Sovrano a 23,99€ - Sconto del 60%

a 23,99€ - Sconto del 60% NBA 2K25 a 31,99€ - Sconto del 60%

a 31,99€ - Sconto del 60% NHL 25 a 31,99€ - Sconto del 60%

a 31,99€ - Sconto del 60% Red Dead Redemption 2 a 19,79€ - Sconto del 67%

a 19,79€ - Sconto del 67% Resident Evil 4 Gold Edition a 29,89€ - Sconto del 40%

a 29,89€ - Sconto del 40% Skyrim Anniversary Edition a 18,14€ - Sconto del 67%

a 18,14€ - Sconto del 67% Starfield a 47,99€ - Sconto del 40%

a 47,99€ - Sconto del 40% Star Wars Outlaws a 51,99€ - Sconto del 35%

a 51,99€ - Sconto del 35% Tekken 8 a 39,99€ - Sconto del 50%

a 39,99€ - Sconto del 50% Warhammer 40,000: Space Marine 2 a 52,49€ - Sconto del 25%

I giochi in offerta sono davvero troppo numerosi per poterveli elencare tutti: vi consigliamo di consultare la lista completa al seguente indirizzo.

Come vi anticipavamo in apertura, si tratta di offerte pensate per salutare in bellezza il 2024: significa che tutte le promozioni termineranno il 2 gennaio 2025.