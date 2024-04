Un Tomb Raider è finalmente disponibile su PC, dopo 10 anni

L'uscita di Tomb Raider I-III Remastered, la collection contenente i primi tre capitoli classici della saga, ha sicuramente riacceso l'amore verso Lara.

Ora, mentre l'ultima patch della Remastered avrebbe censurato alcuni contenuti, arriva una notizia che farà felici gli appassionati della trilogia reboot su PC.

Come riportato anche da DSO Gaming, Tomb Raider: Definitive Edition è finalmente disponibile anche per l'utenza PC, dopo circa 10 anni di attesa.

Nel 2014, Square Enix ha rilasciato una versione rimasterizzata del reboot di Tomb Raider del 2013 su PlayStation 4 e Xbox One. E ora, dopo quasi un decennio, questa Edizione Definitiva è finalmente disponibile su PC.

La Definitive Edition include il gioco principale e tutti i DLC usciti nel corso dei mesi, oltre ad alcuni cambiamenti grafici.

Ad esempio, Lara ha ora una pelle più luminosa, così come anche gli scenari appaiono più nitidi e definiti.

Poco sopra potete trovare un video di confronto tra la versione originale del 2013 per PC e l'Edizione Definitiva.

Va detto che questa Edizione Definitiva è disponibile solo sul Microsoft Store, ragion per cui non è scaricabile al momento da Steam.

Restando in tema e sempre per quanto riguarda Tomb Raider, un fan sta anche lavorando a un remake in UE5 di Tomb Raider: Legend, davvero niente male.

Ma non solo: ai fan ricordiamo anche che nei prossimi mesi sarà pubblicata una nuova versione fisica della trilogia classica per le console Evercade: vedremo se anche in quei casi assisteremo a qualche tipo di censura.

Infine, un fan remake di Tomb Raider: Angel of Darkness in Unreal Engine è in lavorazione, e una demo è disponibile gratis ormai da diverse settimane.