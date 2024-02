Xbox Game Pass svela un gioco gratis di marzo

Xbox Game Pass si prepara alle prossime novità, visto che ora è emerso un gioco che arriverà a marzo al day-one.

Ora, come riportato anche dal sito ufficiale Xbox, è infatti il momento delle prossime novità in arrivo.

Lightyear Frontier vi permetterà di vivere un'avventura da soli o con un massimo di 3 amici online, quando approderà in Xbox Game Preview su Xbox Series X|S, Windows PC e con Game Pass il 19 marzo. La demo è già disponibile da ora.

Il gioco infonde un tocco "agricolo" al gameplay basato sui mech, offrendo una nuova interpretazione del genere farming sim, permettendovi di vivere un'esperienza originale.

Salirete a bordo del vostro mech per partire dalla vostra fattoria interstellare per raccogliere nuovi materiali, creare un ambiente sostenibile e scoprire gli antichi segreti di questo nuovo mondo.

L'idea di Lightyear Frontier è quella di prendere la formula consolidata di giochi come Stardew Valley e offrire ai giocatori qualcosa di completamente nuovo.

Il team di Frame Break ha provato a sperimentare il tutto e solo a marzo sapremo se la missione sarà partita nel migliore dei modi.

