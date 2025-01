Xbox Game Pass si aggiorna con ben 7 giochi gratis, da ora

Il 22 gennaio 2025 si è rivelato un giorno particolarmente ricco di sorprese per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass, in particolar modo per gli utenti Standard che potranno accedere a un più ampio catalogo di giochi gratis.

Tra il già citato piano per console e Game Pass Ultimate (che trovate invece in sconto su Amazon), il servizio in abbonamento ha aggiunto in totale ben 7 nuovi giochi gratis, già disponibili per il download da questo momento.

L'ondata finale di aggiunte per il mese di gennaio è stata svelata proprio nella scorsa giornata, con tantissime novità interessanti per gli utenti abbonati: l'aspetto più interessante è che potrete accedere a tutte le novità senza bisogno di essere iscritti ad Ultimate, ma con il piano intermedio per le console.

Di seguito, vi riportiamo la lista completa con tutti i giochi gratis aggiunti nella giornata odierna:

Flock (Console)

Gigantic: Rampage Edition (Cloud, Console e PC)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Console)

Magical Delicacy (Console)

Tchia (Xbox Series X|S)

The Case of the Golden Idol (Console)

Starbound (Cloud e Console)

La novità più importante è sicuramente Gigantic Rampage Edition, l'edizione definitiva del MOBA 5 vs 5 protagonista di un rilancio, dopo un primo tentativo che aveva portato alla chiusura dei server.

Gli amanti degli hero shooter potranno provare questa produzione senza alcun costo aggiuntivo, scegliendo tra un cast di eroi con abilità uniche e con l'obiettivo di sconfiggere il Guardiano avversario, proteggendo allo stesso tempo il vostro.

Anche il lancio di Starbound è sicuramente interessante dato che era disponibile solo su PC Game Pass, ma da adesso potrete provarlo anche su console e in cloud: si tratta di un survival sandbox open world in cui sarete voi a creare la vostra storia.

Tutti gli altri titoli erano già disponibili su Xbox Game Pass Ultimate e sono semplicemente stati inclusi nel catalogo Standard: tra questi segnaliamo in particolar modo Tchia e Kunitsu-Gami, da non lasciarvi scappare.

Per il prossimo aggiornamento del catalogo dovremo attendere il 28 gennaio: nel frattempo, cogliamo l'occasione per ricordarvi di provare 6 giochi gratis prima del loro addio al servizio.