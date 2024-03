Xbox Game Pass, il primo gioco gratis di marzo è disponibile

Adesso possiamo dire che marzo 2024 è iniziato ufficialmente anche per Xbox Game Pass: da questo momento tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento potranno scaricare il primo gioco gratuito del mese.

Si tratta di Warhammer 40.000 Boltgun, uno sparatutto vecchia scuola — detto anche "boomer shooter" — ambientato nel celebre franchise futuristico prodotto dalla Games Workshop.

In questo sparatutto ispirato ai grandi classici dovrete utilizzare tutto il vostro arsenale da Space Marine per contrastare tutti i vostri nemici, tra sprite nostalgiche, pixel art e tanto sangue a volontà.

Come vi aveva raccontato il nostro Daniele Spelta nella recensione dedicata, si è rivelato uno sparatutto sorprendentemente divertente, nonostante non vi sia alcuna reale novità per il genere o per lo stesso franchise.

Oggi potete provare voi stessi Warhammer 40.000 Boltgun senza costi aggiuntivi, a patto di essere iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), direttamente sulle vostre console Xbox e su PC. Inoltre, se siete iscritti a Ultimate, potete provarlo anche nella versione Cloud sui vostri dispositivi preferiti.

Non possiamo dunque che augurarvi buon download e buon divertimento con questo nuovo sparatutto futuristico: non appena scopriremo tutti i nuovi giochi gratis previsti per il mese di marzo 2024 su Xbox Game Pass, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine ufficiali.

Per il momento, in attesa del consueto comunicato ufficiale, possiamo comunque anticiparvi i primi titoli già confermati dopo Warhammer 40.000 Boltgun.

Non dimenticatevi anche di scaricare e provare prima che sia troppo tardi 3 giochi gratis: dal 15 marzo non saranno più disponibili su Xbox Game Pass e potrete continuare a giocarli solo acquistandoli.

Inoltre, restando in tema di novità dal mondo Xbox, vi ricordiamo che nella giornata di domani si svolgerà un nuovo evento Partner Preview: se siete curiosi di saperne di più, trovate tutti i dettagli nella nostra notizia dedicata.