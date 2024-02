Ci sono già 5 giochi gratis confermati su Game Pass per marzo

Il recente appuntamento con il podcast ufficiale Xbox ci ha confermato che Xbox Game Pass rimane più centrale che mai nei piani di Microsoft, con i giochi first-party che continueranno ad arrivare fin dal day-one all'interno del catalogo.

Come sappiamo, però, non ci sono solo quelli: sono infatti numerosi i third-party che sbarcano sul servizio in abbonamento di Microsoft, inclusi nel prezzo mensile e quindi senza richiedere nessun esborso extra agli utenti che vogliono goderseli.

Per quanto disti ancora qualche giorno, anche il mese di marzo 2024 sta cominciando a prendere forma e ci sono già 5 giochi confermati in arrivo su Game Pass, come sottolineato da GameRant.

Xbox Game Pass: i giochi di marzo 2024 già confermati

I giochi già annunciati per marzo 2024 su Game Pass sono:

Warhammer 40,000: Boltgun (5 marzo)

(5 marzo) Lightyear Frontier (19 marzo)

(19 marzo) MBL The Show 24 (19 marzo)

(19 marzo) Diablo IV (28 marzo)

(28 marzo) Open Roads (28 marzo).

I titoli citati si evidenziano per particolarità diverse: Diablo IV, ad esempio, è il primo della libreria di Activision Blizzard a sbarcare all'interno del catalogo dall'acquisizione in poi, come era stato confermato da Phil Spencer durante il podcast Xbox. Rimane da vedere quando arriveranno gli altri, ma come primo passo sarà sicuramente interessante – considerando che Diablo IV è un'uscita recentissima, rispetto ad altre produzioni di Blizzard che sono disponibili da qualche tempo.

Anche Lightyear Frontier è da tenere d'occhio per gli amanti dei giochi di crafting rilassati e ingegnosi: dopo tanto tempo, ha trovato infatti la sua finestra di lancio e debutterà direttamente su Game Pass.

Tra i nomi è interessante anche la presenza del gioco di baseball MLB The Show 24, più che altro perché è una produzione di Sony Interactive Entertainment. Un po' un altro modo, insomma, di vedere PlayStation e Xbox incontrarsi, dopo gli annunci dei primi quattro giochi della casa di Redmond che diventano multipiattaforma.

Vi ricordiamo che potete trovare su SpazioGames la libreria completa di Xbox Game Pass e la libreria completa di giochi inclusi in PC Game Pass. Il livello di abbonamento Game Pass Ultimate permette di accedere ad entrambe le selezioni, oltre che di giocare anche in cloud su qualsiasi dispositivo supportato.

E, se vi siete sempre domandati quanti siano a oggi gli abbonati di Game Pass, considerando che Microsoft sostiene costi importanti per alimentarlo, i numeri sono stati resi noti di recente e si parla di 34 milioni di utenti. Pronti a spolpare i giochi di marzo, ovviamente.