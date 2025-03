Xbox Game Pass, il nuovo gioco gratis "divino" di marzo è disponibile da ora

Oggi 20 marzo 2025 è il giorno in cui ha ufficialmente luogo l'equinozio di primavera: un evento che potrete festeggiare anche grazie a Xbox Game Pass, che già da adesso fornisce un nuovo gioco gratis a tutti i suoi abbonati.

Si tratta di una vera e propria vacanza "divina": il nuovo titolo gratuito è infatti Mythwrecked: Ambrosia Island, un'avventura che vedrà l'escursionista protagonista del gioco fare naufragio su un'isola abitata dagli déi della mitologia greca.

Una divertente avventura sandbox che vedrà le divinità in preda a una crisi d'identità: dovrete riportare l'Isola di Ambrosia alla gloria di un tempo, indagando come una detective e facendo perfino amicizia con le divinità.

Mythwrecked: Ambrosia Island è disponibile da adesso e a partire dall'abbonamento Game Pass Standard, sia su console che su PC: non trattandosi di un gioco al day-one, non sarà dunque necessario essere iscritti ai piani più elevati.

Tuttavia, gli utenti che sono attualmente iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate scontato su Amazon) potranno approfittare anche in questo caso di una speciale versione Cloud, così da poter provare subito il vostro nuovo omaggio senza dover attendere i tempi di download.

Probabilmente vi verrà più voglia di essere entrati nella stagione estiva, piuttosto che in quella primaverile, ma consideratelo comunque un piccolo assaggio delle vacanze che vi attenderanno tra qualche mese: non posso che lasciarvi augurandovi come sempre buon divertimento!

Per questa settima non sono attualmente previsti ulteriori giochi gratuiti su Xbox Game Pass, salvo ovviamente annunci a sorpresa dell'ultimo minuto: gli omaggi ricominceranno dal 25 marzo, giornata in cui sarà disponibile una grande raccolta di classici Blizzard.

Potrete ingannare l'attesa dando un'occhiata ai titoli che stanno per lasciare Xbox Game Pass alla fine del mese: questa volta la lista è davvero corposa e include ben 10 produzioni in totale, compresi alcuni big.