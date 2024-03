Due nuovi giochi gratis su Game Pass hanno una data, dal Future Games Show

Xbox Game Pass continua con le novità di questo 2024, visto che dal Future Game Show di ieri sono stati confermati ulteriori giochi in arrivo sul catalogo.

Chi è abbonato al servizio e non solo è meglio che si prepari a un'altra infornata niente male, con vari titoli in arrivo.

Del resto, la seconda ondata di giochi del mese in corso non sembra stare deludendo le aspettative.

Come riportato anche da PureXbox, quindi, dall'evento Future Games Show di ieri sono arrivati altri annunci di Xbox Game Pass, tra cui la conferma dell'uscita di Still Wakes The Deep e Harold Halibut.

Il primo, previsto per il prossimo 18 giugno di quest'anno, è un ritorno al genere horror narrativo in prima persona per The Chinese Room, creatori di giochi come Amnesia: A Machine for Pigs, Everybody's Gone to the Rapture e Dear Esther.

Il secondo, invece, arriverà su Game Pass il 16 aprile, e si tratta di un singolare gioco d'avventura fatto a mano di Slow Bros, come fosse realizzato in argilla.

Infine, sempre durante il FGS è stato confermato che anche Flintlock: The Siege of Dawn, ancora privo di una data di uscita, arriverà su Game Pass durante l'estate.

Non possiamo quindi non consigliarvi di continuare a tenere d'occhio le vostre applicazioni dedicate a Xbox e Game Pass e ovviamente anche le pagine di SpazioGames.

Restando in tema, quali sono i giochi inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass? Vediamolo l'elenco completo nel nostro articolo sempre aggiornato.

Ma non solo: in attesa di mettere mano a tutti i giochi gratis in arrivo questo mese, Xbox Game Pass ha già confermato 40 titoli per il 2024.

Infine, avete letto che grazie soprattutto al lancio di Palworld su Game Pass, questo gennaio Xbox ha registrato il maggior numero di utenti attivi di sempre?