Xbox Store, sconti fino al 90% di inizio ottobre: ecco i migliori

Il primo giorno di ottobre coincide anche con il primo martedì del mese: questo significa che anche questa volta sono arrivate anche questa volta le offerte settimanali di Xbox Store.

Alcuni dei migliori giochi in offerta che vi abbiamo segnalato la scorsa settimana sono ancora disponibili, motivo per il quale in questa notizia ci concentreremo prevalentemente sulle nuove promozioni, molto interessanti e con riduzioni di prezzo fino al 90%.

Ricordiamo anche oggi che alcune delle promozioni in questione potrebbero essere riservate esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), dato che esistono anche Promozioni Gold riservate solo per i giocatori abbonati.

Abbiamo selezionato per voi i migliori giochi in offerta su Xbox Store per la prima settimana di ottobre, che ovviamente è soltanto un elenco parziale: lo trovate qui di seguito.

Xbox Store: migliori giochi in offerta

Assassin's Creed The Ezio Collection a 14,99€ - Sconto del 70%

a 14,99€ - Sconto del 70% Blasphemous 1+2 Bundle a 22,49€ - Sconto del 50%

a 22,49€ - Sconto del 50% Borderlands 3 a 6,99€ - Sconto del 90%

a 6,99€ - Sconto del 90% Control Ultimate Edition a 7,99€ - Sconto dell'80%

a 7,99€ - Sconto dell'80% Dark Souls Remastered a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Final Fantasy I-VI Bundle a 59,99€ - Sconto del 20%

a 59,99€ - Sconto del 20% Forza Horizon 4 Ultimate Edition a 20,33€ - Sconto dell'80%

a 20,33€ - Sconto dell'80% GTA V (XSX + XONE) a 19,79€ - Sconto del 67%

a 19,79€ - Sconto del 67% Mafia: Trilogy a 14,99€ - Sconto del 75%

a 14,99€ - Sconto del 75% Metal Gear Solid V: The Definitive Experience a 17,99€ - Sconto del 40%

a 17,99€ - Sconto del 40% Metro Saga Bundle a 8,99€ - Sconto dell'85%

a 8,99€ - Sconto dell'85% Rayman Legends a 5,99€ - Sconto dell'80%

a 5,99€ - Sconto dell'80% Resident Evil Village a 15,99€ - Sconto del 60%

a 15,99€ - Sconto del 60% Scribblenauts Mega Pack a 2,99€ - Sconto del 90%

a 2,99€ - Sconto del 90% Sleeping Dogs Definitive Edition a 4,99€ - Sconto dell'85%

a 4,99€ - Sconto dell'85% Sonic Mania a 7,99€ - Sconto del 60%

a 7,99€ - Sconto del 60% STALKER: Legends of The Zone Trilogy a 27,99€ - Sconto del 30%

a 27,99€ - Sconto del 30% Tekken 8 Deluxe Edition a 76,99€ - Sconto del 30%

a 76,99€ - Sconto del 30% Tomb Raider I-III Remastered a 14,99€ - Sconto del 50%

a 14,99€ - Sconto del 50% Top Spin 2K25 Cross-Gen a 44,99€ - Sconto del 40%

Nel momento in cui scriviamo questo articolo sono disponibili oltre 770 giochi e DLC in offerta: potete trovare l'elenco completo comodamente alla seguente pagina ufficiale.