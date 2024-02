Xbox Game Pass, ecco i primi giochi gratis di febbraio 2024

Xbox Game Pass si prepara alle novità di questo 2024, visto che ora sono stati resi noti i primi giochi che arriveranno a febbraio.

Chi è abbonato al servizio (fatelo vostro anche voi su Amazon) è meglio che si prepari a un'altra infornata niente male, visto che le prime settimane del mese in corso offriranno ben 15 titoli.

Ora, come riportato anche dal sito ufficiale Xbox, è infatti il momento delle prossime novità in arrivo.

Ecco, poco sotto, i titoli in dirittura d'arrivo, divisi per data.

Primi giochi gratis Game Pass febbraio 2024

Sydney Hunter and the Curse of the Mayan – 5 febbraio

Alisa Developer’s Cut – 6 febbraio

Dungeonoid 2 Awakening - 7 febbraio

Cannibal Abduction – 8 febbraio

Ikonei Island: An Earthlock Adventure – 8 febbraio

Invector: Rhythm Galaxy – 8 febbraio

Mustache in Hell – 8 febbraio

The Inquisitor – 8 febbraio

Choice of Life: Middle Ages 2 – 9 febbraio

Control: Override – 9 febbraio

Deathly Dangerous – 9 febbraio

Jubilee – 9 febbraio

Manitas Kitchen – 9 febbraio

Prisonela DX – 9 febbraio

The Tales of Bayun – 9 febbraio

I più importanti sono sicuramente The Inquisitor, previsto per l'8 febbraio, seguito da Control: Override, The Tales of Bayun e a seguire gli altri, sebbene manchino veri e propri big.

Non possiamo quindi non consigliarvi di continuare a tenere d'occhio le vostre applicazioni dedicate a Xbox Game Pass e ovviamente anche le pagine di SpazioGames.

Restando in tema, quali sono i giochi inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass? Vediamolo l'elenco completo nel nostro articolo sempre aggiornato.

Ma non solo: in attesa di mettere mano a tutti i giochi gratis in arrivo questo mese, Xbox Game Pass ha già confermato 40 titoli per il 2024.

Infine, ricordiamo anche che uno dei giochi gratis al day-one previsti per il mese di febbraio su Xbox Game Pass è stato rinviato a sorpresa: ora uscirà a marzo.