Xbox Game Pass, dopo l'aumento di prezzo ci sono brutte notizie per i fan Gold

Una delle promozioni "nascoste" più longeve e spesso utilizzate dai fan per risparmiare sull'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate era sfruttare le iscrizioni a Live Gold, convertendole poi nel piano che consente di accedere a un ampio catalogo di giochi gratuiti.

In precedenza, sfruttando questa promozione era possibile convertire la durata di Live Gold nel suo diretto corrispondente di Game Pass Ultimate, portando conseguentemente a enormi vantaggi sul prezzo effettivo.

Advertisement

Tuttavia, in seguito all'aumento di prezzo del servizio in abbonamento (ma potete ancora acquistarlo senza sovrapprezzi su Amazon) Microsoft ha deciso di apportare anche dei correttivi per questa promozione: pur non cancellandola, ha deciso infatti di renderla meno vantaggiosa per gli utenti.

Come segnalato da Twisted Voxel, la casa di Redmond ha deciso di applicare una conversione pari a 3:2 sugli abbonamenti, rispetto alla conversione 1:1 utilizzata in precedenza. In altre parole, adesso 3 anni di Live Gold saranno convertiti in 2 anni di Xbox Game Pass Ultimate, e non più la stessa corrispondenza di 3 anni.

Allo stesso tempo, sono cambiati anche gli altri rapporti di conversione per altri piani: anche per passare a PC Game Pass sarà applicato il tasso 3:2 su ogni abbonamento, mentre per il passaggio al piano standard Xbox Game Pass per console si utilizzerà il rapporto 4:3.

Infine, 3 mesi di EA Play potranno essere convertiti in un solo mese di Xbox Game Pass Ultimate: modifiche chiaramente adottate per tenere conto del nuovo prezzo del servizio in abbonamento, che da oggi sarà meno semplice ottenere tramite questo stratagemma nascosto.

Insomma, che piaccia o no, Microsoft ha ormai scelto la sua strada: un sacrificio necessario per continuare a vedere innesti di qualità sul servizio in abbonamento, come il recentissimo GTA V.

Da poche ore è stato inoltre aggiunto un nuovo folle gioco gratis a tutto pixel, pubblicato da Devolver Digital.