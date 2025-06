Xbox Game Pass ha appena aggiornato pochi istanti fa la sua sezione "Presto non disponibile" sulle rispettive app del servizio in abbonamento, segnalandoci dunque quali titoli non potremo più scaricare gratis in catalogo.

Gli utenti iscritti all'abbonamento (che trovate su Amazon) presto dovranno rinunciare a ben 6 giochi gratuiti, pronti a lasciarci a partire dalla fine del mese.

Abbiamo verificato manualmente la lista di tutti i titoli in elenco: trovate l'elenco completo qui di seguito.

Xbox Game Pass: giochi gratis rimossi dal 30 giugno 2025

Arcade Paradise

Journey To The Savage Planet: Employee of the Month

La Mia Amica Peppa Pig

Robin Hood: Sherwood Builders

SteamWorld Dig

SteamWorld Dig 2

Tutti i giochi segnalati sono disponibili sia sulle console Xbox che su PC, con l'unica eccezione del primo capitolo di SteamWorld Dig, la cui versione per computer non è mai stata rilasciata gratuitamente per il servizio in abbonamento.

Voglio segnalarvi in particolare proprio la duologia sviluppata da Image & Form Games: si tratta di action-adventure in stile metroidvania, molto colorate e che vi porteranno a scavare molto in profondità.

I 6 giochi gratis lasceranno ufficialmente Xbox Game Pass a partire dal 30 giugno 2025: avete dunque all'incirca due settimane di tempo per provare tutti i titoli presenti in questa selezione.

Nel caso vogliate poi aggiungerli alla vostra collezione, segnalo che sono disponibili offerte dedicate di almeno il 20% per ciascun videogioco, così da poterlo acquistare e continuare a giocarli anche dopo la scadenza effettiva.

Per il momento, non posso fare altro che consigliarvi di provarli il prima possibile per verificare se cattureranno il vostro interesse, prima che sia troppo tardi.

Fortunatamente oggi ci sono anche buone notizie per gli abbonati: Xbox Game Pass si aggiornerà proprio nella giornata odierna con ben 3 nuovi giochi gratis, tra i quali segnalo il quarto capitolo di Crash Bandicoot.

Siamo invece ancora in attesa di scoprire tutti i giochi gratis in arrivo nella seconda metà del mese: vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.