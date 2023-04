Xbox Game Pass, disponibili da oggi gli ultimi giochi gratis al day-one di aprile

Con la giornata odierna si chiude ufficialmente l'ultima ondata di giochi gratis previsti su Xbox Game Pass per il mese di aprile: tutti gli utenti iscritti potranno infatti scaricare altri due omaggi disponibili fin dal day-one sulle console di casa Microsoft.

Microsoft sta ormai puntando fortemente a diversificare la propria offerta per i clienti abbonati al servizio (lo trovate su Amazon), decidendo di investire sempre maggiormente sui titoli inediti disponibili al lancio.

Advertisement

Advertisement

Dopo aver già avuto modo di apprezzare un nuovo intrigante gioco di ruolo e il ritorno a sorpresa dell'esclusiva Quantum Break, rimossa a sorpresa a causa di problemi di licenza, Xbox Game Pass si sta preparando a salutare ufficialmente aprile 2023 con altre due sorprese.

Da questo momento i giocatori potranno infatti già iniziare a scaricare il picchiaduro crossover BlazBlue Cross Tag Battle Special Edition, per la prima volta giocabile anche su console Xbox, mentre tra poche ore sarà disponibile anche l'intrigante The Last Case of Benedict Fox, direttamente al suo esordio globale.

La Special Edition di BlazBlue Cross Tag Battle include tutti i contenuti aggiuntivi e personaggi rilasciati prima della patch 2.0 del titolo: in questo picchiaduro realizzato da Arc System Works potrete divertirvi a creare il vostro team ideale con personaggi provenienti da diverse saghe, come lo stesso BlazBlue, RWBY, Persona 4 Arena e tante altre.

The Last Case of Benedict Fox è invece un metroidvania lovecraftiano che ha attirato fin da subito l'attenzione di critica e pubblico per via del suo stile: dovrete esplorare le memorie di vittime decedute alla ricerca di indizi, preparandovi anche a pericolose battaglie contro i demoni.

Come menzionavamo in precedenza, potete già scaricare su PC e console il picchiaduro BlazBlue Cross Tag Battle Special Edition, ma nel momento in cui scriviamo questo articolo non risulta essere stato ancora sbloccato The Last Case of Benedict Fox: tenete dunque d'occhio le rispettive app per non lasciarvelo sfuggire.

Ovviamente vi terremo sempre informati sulle nostre pagine non appena saranno disponibili i nuovi omaggi di maggio: abbiamo già riepilogato per voi tutti i titoli già confermati per il prossimo mese.