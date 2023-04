Xbox Game Pass, tutti i giochi gratis confermati in arrivo a maggio 2023

Con il mese di aprile che ormai si avvicina sempre di più alla sua conclusione, i giocatori sono sempre più curiosi di scoprire quali sono tutti i giochi gratis che potranno provare su Xbox Game Pass dal prossimo mese.

Il catalogo del servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon) è infatti sempre in costante aggiornamento, proponendo costantemente nuove uscite e puntando maggiormente sulle release disponibili fin dal day-one.

Uno di questi sarà proprio un'esclusiva console Xbox, già confermata in occasione dell'annuncio degli ultimi giochi gratuiti di aprile sul servizio: parliamo naturalmente di Redfall, che arriverà su Game Pass dal 2 maggio.

Ma l'ultima produzione di casa Bethesda non sarà l'unico omaggio offerto da Microsoft per i suoi abbonati: Pure Xbox ci ricorda infatti che sono già stati confermati ben 6 giochi gratis in arrivo, con tanto di date ufficiali.

Di seguito vi riepilogheremo dunque la lista completa di giochi gratis già confermati da Microsoft in arrivo su Xbox Game Pass dal prossimo mese.

Xbox Game Pass: giochi gratis confermati a maggio 2023

Redfall | 2 maggio

| 2 maggio Ravenlok | 4 maggio

| 4 maggio Fuga: Melodies of Steel 2 | 11 maggio

| 11 maggio Amnesia: The Bunker | 23 maggio

| 23 maggio Railway Empire 2 | 25 maggio

| 25 maggio Farworld Pioneers | 30 maggio

L'attuale elenco riesce dunque già ad offrire almeno un gioco gratis su Xbox Game Pass per quasi ogni settimana, con l'unica eccezione dell'arco dei sette giorni che inizia da lunedì 15 e si conclude domenica 21.

In ogni caso, considerando che si tratta solo di una lista parziale, è un eccellente punto di partenza per i fan iscritti, che possono iniziare a segnare sul calendario le principali uscite più importanti.

Naturalmente, come sempre, la lista completa potremo scoprirla solo tra qualche giorno, presumibilmente con il consueto post pubblicato da Microsoft sul blog ufficiale di Xbox: non mancheremo di tenervi informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più al riguardo.

Ricordiamo che Redfall ha generato non poche polemiche per via dei 60fps mancanti al day-one: una vicenda che ha spinto molti fan a chiederne addirittura il rinvio. Tuttavia, a giudicare dagli ultimi annunci, non sembra che Microsoft e Bethesda abbiano intenzione di prendere in considerazione la questione.

Nel frattempo, se volete ingannare l'attesa, vi ricordiamo che pochi giorni fa è stato pubblicato un altro gioco gratis al day-one su Game Pass.