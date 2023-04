Xbox Game Pass, disponibile da oggi un nuovo gioco gratis al day-one

Da oggi tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate o PC Game Pass potranno ufficialmente scaricare un nuovo gioco gratis al day-one, avvicinandoci sempre di più alla fine delle distribuzioni gratuite di aprile.

Questa volta il nuovo omaggio è attualmente riservato esclusivamente agli utenti PC, dato che l'uscita su console arriverà soltanto in seguito: gli utenti iscritti al servizio (che trovate su Amazon) potranno iniziare a giocarci tra poche ore.

Si tratta di Cassette Beasts, un gioco di ruolo open world in pixel art che vi permetterà di trasformarvi in potenti mostri utilizzando... delle cassette musicali retrò.

In questa originale avventura sviluppata da Bytten Studio, potrete infatti registrare su nastro uno dei 120 mostri affrontabili in battaglia, per poi utilizzare la loro forma a vostro vantaggio e trasformarvi in essi.

Al momento il titolo è previsto in uscita solo su PC, ma gli sviluppatori hanno già promesso che entro la fine del 2023 sarà disponibile anche su console: naturalmente, per i fan Xbox sarà possibile scaricarlo gratuitamente anche su Game Pass.

Nel frattempo, se siete già iscritti a Xbox Game Pass Ultimate oppure a PC Game Pass, non possiamo che consigliarvi di tenere d'occhio l'apposita app dedicata, dato che il download dovrebbe sbloccarsi tra poche ore.

Mentre stiamo scrivendo questo articolo, Cassette Beasts non è stato ancora sbloccato sullo store di casa Microsoft, ma presumibilmente da questo pomeriggio sarà già possibile scaricarlo senza alcun costo aggiuntivo.

Si avvicina dunque il momento di salutare il mese di aprile anche per il servizio in abbonamento: da domani saranno ufficialmente disponibili gli ultimi due giochi gratis del mese, prima di arrivare a scoprire tutti gli omaggi di maggio.

A proposito di novità in casa Xbox, cogliamo l'occasione per segnalarvi che sono già disponibili i nuovi sconti settimanali sulle console Microsoft: abbiamo riepilogato per voi tutte le migliori offerte disponibili.