Xbox Game Pass, disponibili da oggi gli ultimi 2 giochi gratis di dicembre

A meno che non arrivino nuovi annunci improvvisi dell'ultima ora, magari nel corso dei The Game Awards 2024, oggi potremo considerare ufficialmente conclusa la line-up di dicembre per Xbox Game Pass.

Come vi avevamo riportato sulle nostre pagine, da oggi 12 dicembre sarà ufficialmente disponibile una doppietta extra di giochi gratis, svelati soltanto negli ultimi giorni e assenti dalla line-up pubblicata ufficialmente dalla stessa Microsoft.

I nuovi giochi gratuiti del servizio in abbonamento, in arrivo solo nelle prossime ore, saranno For The King 2 e Hunt: Showdown 1896, omaggi che anche in questo caso sono estremamente diversi tra loro.

For The King 2 è un GDR da tavolo a turni con elementi roguelite: un'avventura che potrete affrontare da soli o in cooperativa online con altri 3 giocatori, con partite sempre uniche grazie alle mappe generate proceduralmente.

Una produzione che era già stata rilasciata lo scorso anno su PC, ma che da oggi è pronta a fare finalmente il suo esordio sulle console Xbox, anche al day-one su Game Pass Ultimate.

Hunt Showdown 1896 è invece la nuova versione next-gen del celebre sparatutto in prima persona multiplayer: nei panni di un cacciatore di taglie dovrete non solo dare la caccia a mostri terribilmente malvagi, ma anche affrontare altri cacciatori che tenteranno di fermarvi.

Entrambi i titoli saranno disponibili su Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate scontato su Amazon), con la possibilità di giocarli anche in cloud senza alcun download necessario.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo i nuovi giochi gratis del servizio in abbonamento non sono ancora stati resi disponibili: il download dovrebbe essere sbloccato solo nel corso del tardo pomeriggio.

Come sempre, vi invitiamo dunque a tenere d'occhio le vostre app ufficiali per essere subito pronti ai vostri nuovi omaggi mensili.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi anche che sono già stati svelati tutti i giochi gratuiti in uscita a metà e fine dicembre: provateli prima che sia troppo tardi.