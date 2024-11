Xbox Game Pass, disponibili da oggi 3 nuovi giochi gratis: c'è Stalker 2

Xbox Game Pass ha deciso di riservare tante sorprese interessanti per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento: da oggi 20 novembre sarà infatti possibile scaricare ben 3 nuovi giochi gratis, incluso uno dei titoli più attesi al day-one.

A guidare la line-up odierna non possiamo infatti non segnalare Stalker 2, l'esclusiva Xbox di GSC Game World che dopo uno sviluppo particolarmente problematico sarà finalmente disponibile tra pochissime ore.

In questo nuovo sparatutto survival open world sarà importante prendere decisioni difficili per sopravvivere nella Zona anomala di Chornobyl: sebbene all'apparenza possa sembrare molto affascinante, dovrete sempre stare in guardia da numerosi pericoli.

Trattandosi di un gioco gratis al day-one, sarà possibile scaricarlo soltanto con i piani Xbox Game Pass Ultimate (che trovate su Amazon) e PC Game Pass.

Ma per chi possiede il piano Standard ci sono ulteriori novità in arrivo: da oggi potrete infatti provare il tenero Little Kitty, Big City, avventura open world con protagonista un carinissimo micetto.

Questa produzione era già stata resa disponibile per il piano Ultimate, ma adesso potrà essere scaricata gratuitamente anche sul catalogo Standard.

Infine, dal piano Game Pass Standard in su sarà possibile scaricare anche PlateUp!, un divertente ibrido tra gestionale culinario e roguelike in cui provare ad espandere il vostro ristorante il più possibile.

Ma le sorprese non sono finite qui: da questo momento è infatti ufficialmente disponibile la versione Xbox di Genshin Impact, il fenomeno open world free-to-play di HoYoverse.

Ovviamente non è necessario alcun tipo di abbonamento per giocarci, ma se siete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate potrete accedere ad alcuni bonus esclusivi nel corso del tempo, dandovi accesso a risorse aggiuntive rispetto a tutti gli altri utenti.

Genshin Impact è già disponibile da adesso per il download, mentre tutti gli altri giochi gratis offerti su Game Pass dovrebbero essere sbloccati nel corso del tardo pomeriggio odierno.

Ma gli omaggi di novembre non sono finiti qui: anche la prossima settimana sono attesi altri due giochi gratis interessanti.