Xbox Game Pass, disponibili da oggi 2 nuovi giochi gratis: c'è un big

Da oggi saranno ufficialmente disponibili ben due nuovi giochi gratis per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass, tra i quali ci sarà anche un big arrivato direttamente dal catalogo di EA Play.

Ricordiamo infatti che tra i vantaggi di Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) e PC Game Pass c'è anche l'integrazione del catalogo di Electronic Arts, che da oggi accoglierà un nuovo intrigante gioco gratis per gli amanti delle corse su strada.

Nelle prossime ore è infatti previsto l'arrivo di Need for Speed Unbound, ultimo capitolo della serie racing, oltre a The Bookwalker Thief of Tales, nuova release al day-one già confermata pochi giorni fa dagli stessi sviluppatori.

Due produzioni dunque molto interessanti per tutti gli utenti iscritti al servizio, che potranno consolarsi con nuovi giochi gratis dopo la brutta notizia arrivata nelle scorse ore: l'imminente aumento di prezzo del servizio in abbonamento.

Ricordiamo che in Need for Speed Unbound, che presenta uno stile grafico unico rispetto ai capitoli precedenti della serie, vi permetterà di affrontare le corse in strada da soli o in compagnia dei vostri amici, con veicoli a quattro ruote che potrete potenziare dopo aver completato numerose sfide. Sarà giocabile su Xbox Series X|S, PC e in cloud.

The Bookwalker è invece un'esperienza fortemente narrativa, in cui utilizzerete i vostri poteri per passare dal mondo reale a quello immaginario dei libri, alla ricerca di oggetti leggendari da poter rubare per recuperare le vostre abilità. Sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S e PC, ma al momento non è prevista un'uscita su cloud.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, entrambe le produzioni non sono ancora disponibili per il download su Xbox Game Pass, ma dovrebbero essere ufficialmente sbloccate nelle prossime ore entro la serata di oggi 22 luglio.

Il nostro consiglio è dunque quello di tenere costantemente d'occhio il catalogo per essere pronti ai download. Naturalmente, continueremo ad aggiornarvi sulle nostre pagine in caso di ulteriori uscite gratuite.

Per i prossimi omaggi dovremo aspettare martedì 27 giugno, quando arriverà un'altra doppietta di regali da scaricare.