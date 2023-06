Xbox Game Pass, confermato il nuovo gioco gratis al day-one in arrivo a giugno

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, non è ancora arrivato il consueto post di aggiornamento sul blog ufficiale di Xbox per svelarci tutte le novità in arrivo nella seconda metà del mese per Game Pass, ma questo non significa che non ci siano più giochi gratuiti in arrivo a giugno.

Proprio negli scorsi istanti è infatti arrivata la conferma di un nuovo arrivo gratis al day-one, da tenere ovviamente d'occhio per chiunque sia iscritto al servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon).

Come segnalato da Game Rant, sembra infatti che il prossimo gioco gratis in arrivo sia The Bookwalker Thief of Tales, la cui uscita è prevista per il 22 giugno, ovvero questo giovedì.

In un commento rilasciato sul proprio account social, gli sviluppatori hanno infatti confermato che il titolo sarà disponibile anche gratis al day-one su Xbox Game Pass, sia per gli utenti su Xbox Series X|S che su Xbox One.

Nonostante Microsoft abbia ormai confermato di aver rinunciato a sviluppare nuovi giochi su Xbox One, gli utenti che possiedono la console della scorsa generazione saranno felici di sapere che la piattaforma non è stata ancora abbandonata del tutto.

Ricordiamo che The Bookwalker Thief of Tales è un titolo narrativo in cui i giocatori potranno viaggiare dal mondo reale nei mondi fittizi dei libri, alla ricerca di oggetti che possano aiutarli nella loro avventura.

Una produzione molto interessante, grazie anche alle diverse prospettive in prima persona e isometriche in continuo mutamento e che tra pochi giorni i fan iscritti a Xbox Game Pass potranno giocare senza alcun costo aggiuntivo.

Continueremo a tenervi naturalmente aggiornati sulle nostre pagine non appena scopriremo tutti gli altri giochi gratis in arrivo: nel frattempo, vi segnaliamo che sono già stati confermati i primi omaggi di luglio.

Le app ufficiali di Xbox Game Pass ci hanno inoltre già svelato che 6 giochi gratis lasceranno il servizio alla fine del mese: vi consigliamo di provarli prima che sia troppo tardi.