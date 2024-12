Xbox Game Pass, disponibili da oggi 2 giochi gratis di dicembre

Da oggi 5 dicembre ci sono due nuovi giochi gratuiti pronti ad attendere gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass: una settimana decisamente interessante, dopo il poker di titoli che ha incluso anche il remake di Crash Team Racing.

Anche oggi troviamo un titolo di corsa protagonista del nuovo aggiornamento di catalogo: uno dei nuovi giochi gratuiti del servizio in abbonamento è infatti EA Sports WRC, simulazione di rally di casa Electronic Arts.

Il titolo sarà aggiunto come parte del catalogo EA Play, incluso esclusivamente con gli abbonamenti PC Game Pass e Game Pass Ultimate (che trovate scontato su Amazon) ed è sicuramente il titolo più interessante della nuova line-up odierna.

Come vi ha raccontato la nostra Giulia Garassino nella recensione dedicata in cui l'ha premiato con un 8/10, EA Sports WRC è «un gioco completo, con un modello di guida ben strutturato, ricco di realismo e varietà», che gli appassionati del genere non dovrebbero lasciarsi scappare.

L'altro omaggio odierno è invece un gioco gratis al day-one: si tratta di Overthrown, un city builder caotico in cui potrete costruire e gestire il vostro regno con un massimo di 6 giocatori in co-op.

Uno degli aspetti più interessanti di questa produzione è un sistema di combattimento frenetico, che vi permetterà di sfoderare mosse spettacolari per difendere i cittadini proprio come se foste i protagonisti di un anime.

Sia EA Sports WRC che Overthrown saranno disponibili su PC e Xbox Series X|S, con una speciale versione in cloud per gli utenti iscritti al piano Ultimate.

Segnaliamo che attualmente nessuno di questi due titoli è stato reso disponibile per il download nel momento in cui scriviamo questo articolo: come di consueto, il tutto dovrebbe essere sbloccato nel corso di questo tardo pomeriggio.

Mentre vi invitiamo a tenere d'occhio i vostri cataloghi, cogliamo l'occasione per ricordarvi che ben 13 giochi lasceranno Xbox Game Pass a dicembre: vi invitiamo a controllare accuratamente la lista ufficiale.