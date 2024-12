Crash Team Racing Nitro-Fueled è disponibile gratis su Game Pass, da ora!

Un altro big di Activision Blizzard fa ufficialmente il suo esordio sul catalogo di Xbox Game Pass, per la gioia di tutti i fan più nostalgici e per gli amanti dei racing arcade.

Da questo momento potete infatti scaricare sulle vostre console Crash Team Racing Nitro-Fueled, il divertentissimo remake del grande classico PS1 che ha saputo diventare un concorrente credibile per il dominio di Mario Kart.

Microsoft ha dimostrato di puntare fortemente su questa produzione per attirare nuovi abbonati ai piani Game Pass: CTR Nitro-Fueled è infatti disponibile su ogni singolo piano per console, incluso il più semplice ed economico Game Pass Core.

Oltre ad essere una completa rimasterizzazione del capitolo originale, Nitro-Fueled include anche tanti nuovi tracciati e piloti inediti da sbloccare, introdotti nel corso del tempo come parte degli aggiornamenti stagionali.

Come anticipavamo in precedenza, il remake di Crash Team Racing è disponibile su tutti i piani di abbonamento per console, il che significa che ovviamente è incluso anche su Game Pass Ultimate (lo trovate scontato su Amazon).

Purtroppo, gli utenti PC saranno costretti a rimanere a bocca asciutta: Crash Team Racing Nitro-Fueled non è mai stato rilasciato su computer, il che significa che potrete scaricarlo solo a patto di avere una console Xbox.

Inoltre, non è stata rilasciata neanche una versione cloud dedicata: un'inevitabile conseguenza degli accordi stretti per permettere l'acquisizione di Activision Blizzard nel gruppo Xbox.

Non possiamo che concludere augurandovi buon divertimento con le frenetiche corse di Crash Bandicoot e di tutti i suoi amici — e nemici.

Come ulteriori aggiunte odierne, segnaliamo che gli utenti iscritti al piano Game Pass Standard possono scaricare da oggi anche Forza Motorsport, Hauntii e Humanity, precedentemente resi disponibili soltanto su Ultimate.

Ricordiamo che il servizio in abbonamento ha già svelato tutti i giochi gratis che ci lasceranno a dicembre, anche alla fine del mese: vi consigliamo di dare un'occhiata alla lista completa.