Xbox Game Pass, disponibili da oggi 2 giochi gratis al day-one di luglio

I giochi gratis in arrivo nella seconda metà di luglio 2024 su Xbox Game Pass non sono numerosi, ma sono comunque tutti particolarmente interessanti: già da oggi gli utenti iscritti al servizio in abbonamento potranno accedere a 2 giochi tra i 3 omaggi in arrivo, direttamente al day-one.

Si tratta di Flintlock: The Siege of Dawn e Dungeons of Hinterberg, due action RPG con stili estremamente diversi tra loro.

Flintlock The Siege of Dawn è un souls-lite particolarmente ambizioso: questo titolo sviluppato dagli autori di Ashen ci porterà a scontrarci contro le divinità in una battaglia per il futuro dell'umanità.

Un titolo molto ambizioso, anche se il combat system è apparso un po' legnoso: vi lasciamo al provato del nostro Marino Puntorieri se volete saperne di più al riguardo.

Dungeons of Hinterberg è invece un dungeon crawler che ci propone invece bellissime ambientazioni in stile fantasy, dove dovremo padroneggiare la magia per sconfiggere mostri e risolvere puzzle, in fredde località glaciali in cui incontrare anche altri avventurieri.

Sia Flintlock The Siege of Dawn che Dungeons of Hinterberg potranno essere scaricati su PC e Xbox Series X|S: se siete iscritti a Game Pass Ultimate (lo trovate scontato su Amazon) potrete anche accedere come di consueto a una speciale versione in Cloud sui vostri dispositivi preferiti.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, nessuno dei due giochi è ancora effettivamente disponibile, dato che si tratta di lanci al day-one: potrete però anticipare i tempi effettuando la pre-installazione su console e PC, facendovi trovare pronti non appena saranno giocabili.

Vi consigliamo insomma di iniziare a scaricarli sui vostri dispositivi e di tenere d'occhio le rispettive app per scoprire quando saranno effettivamente sbloccati.

Ricordiamo che il prossimo omaggio della seconda metà di luglio sarà disponibile già da domani ed è un big particolarmente atteso: si tratta di Kunitsu-Gami, il nuovo action di Capcom disponibile fin dal day-one. Se volete saperne di più, vi lasciamo alla recensione del nostro Domenico Musicò.