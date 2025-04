Xbox Game Pass, disponibili 2 nuovi giochi gratis di aprile

Xbox Game Pass non ha perso tempo a inaugurare la line-up per la seconda metà del 2025, decidendo di offrire già da oggi ben 2 nuovi giochi gratis a partire dal piano di abbonamento Standard.

Nelle scorse ore sono stati infatti annunciati i giochi in arrivo entro la fine del mese, con i primi due omaggi che sono già scaricabili da questo momento per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento.

La vera novità per gli utenti è sicuramente SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game, l'avventura dedicata a tutti gli amanti del celebre cartone animato e che spera di non far rimpiangere la rimozione di Battle for Bikini Bottom Rehydrated, avvenuta qualche settimana fa.

In questa produzione il vero protagonista sarà Patrick, in un vero e proprio parco dei divertimenti open world: potrete divertirvi con tantissimi oggetti con un gameplay basato sulla fisica, oltre ad affrontare sfide spericolate che soltanto voi potreste essere così folli da tentare.

Il vero piatto forte della giornata è però indubbiamente Neon White, una perla che unisce sapientemente sparatutto in prima persona e puzzle-platform: nei panni di un assassino dovrete ripulire il Paradiso dai demoni che sono riusciti a infiltrarsi al suo interno, con la promessa di guadagnare un posto nel regno dei cieli a missione compiuta.

Il nostro Nicolò Bicego ha premiato questo capolavoro con un meritato 9/10, raccontandovi nella recensione dedicata che Neon White «riesce a mescolare benissimo i suoi generi di ispirazione, e dopo ogni livello si ha voglia di continuare a giocare, per scoprire come prosegue la storia o per migliorare il proprio tempo».

Se eravate già iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) o PC Game Pass eravate già in grado di giocare questa perla, ma da adesso sarà ufficialmente disponibile anche sul catalogo Standard per console

Entrambi i giochi sono dunque scaricabili già da questo momento sui vostri dispositivi preferiti, ma non dimenticatevi di dare un'occhiata anche ai giochi in uscita: ben 6 titoli stanno per dirci addio.