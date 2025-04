Sei giochi gratis Game Pass dicono addio a fine aprile

Come da tradizione, Microsoft ha aggiornato l’elenco dei titoli che si apprestano a lasciare la libreria di Xbox Game Pass.

Il prossimo appuntamento con le rimozioni è fissato per il 30 aprile 2025, data in cui sei giochi saranno rimossi dal servizio in abbonamento per Cloud, Console e PC (che trovate su Amazon).

Questo, nonostante la seconda ondata di titoli in arrivo ad aprile su Game Pass non sia affatto male.

Tra i titoli destinati ad abbandonare la nave troviamo nomi interessanti che hanno saputo catturare l’attenzione di pubblico e critica, e che potrebbero meritare un’ultima sessione di gioco prima della loro partenza definitiva.

Vediamo insieme quali sono i giochi coinvolti, ossia i che lasceranno Game Pass il 30 aprile:

Have a Nice Death (Cloud, Console e PC)

Un elegante roguelike dallo stile grafico dark e cartoonesco, in cui vestiamo i panni della Morte in persona, impegnata a riportare ordine nel suo caotico ufficio. Ritmo frenetico, combattimenti impegnativi e uno humor nero irresistibile lo rendono una chicca per gli amanti del genere.





Seguito del particolare survival mystery ambientato nel Québec degli anni '70. Un mix tra indagine, atmosfera gelida e narrazione intrigante, ideale per chi cerca un’esperienza più riflessiva e carica di mistero.





Il più recente capitolo della saga targata Rebellion. Un’esplosione di adrenalina e precisione balistica, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Il gioco punta tutto su mappe ampie, libertà tattica e ovviamente... colpi al rallentatore ai danni dei nemici. Una perdita di peso per gli amanti degli shooter stealth.





Un affascinante metroidvania investigativo con tinte lovecraftiane. Nei panni di Benedict Fox, un detective che collabora con un demone interiore, esploreremo ricordi deformati, segreti di famiglia e ambientazioni inquietanti. Una piccola perla artistica e narrativa.





Un mix unico tra gioco di ruolo, narrazione romantica e combattimenti a turni in stile stilizzato. Nei panni di Jala, dovremo affrontare ex fidanzati in duelli esagerati, cucinare con i genitori e fare pace con noi stessi. Un titolo fuori dagli schemi, da provare almeno una volta per la sua originalità.





Un'avventura grafica con puzzle e una direzione artistica ispirata all’arte cinese tradizionale. In un mondo di spiriti e reincarnazioni, interpreteremo un "Rewinder", capace di entrare nei ricordi delle persone per cambiare il passato. Atmosferico e toccante.

Come sempre accade in questi casi, Microsoft offre uno sconto del 20% su ciascuno di questi giochi a tutti gli abbonati Xbox Game Pass che volessero acquistarli prima della rimozione. Un’ottima occasione per continuare le vostre avventure anche dopo il 30 aprile.

Vi consigliamo di segnarvi la data e di sfruttare i prossimi giorni per provare (o completare) questi titoli, alcuni dei quali meritano davvero una seconda chance.

Nel mentre, vi ricordo che l’elenco completo di tutti i giochi usciti nel corso degli anni lo trovate a questo indirizzo.