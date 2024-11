Xbox Game Pass, disponibile l'ultimo gioco gratis di novembre

Gli utenti iscritti a Xbox Game Pass possono approfittare già da questo momento di un nuovo gioco gratis da scaricare, l'ultimo proposto dal servizio in abbonamento per il mese novembre 2024.

Si tratta di un omaggio che farà particolarmente felici i fan di una celebre saga cinematografica sci-fi: l'ultimo regalo del mese è infatti Aliens Dark Descent, gioco strategico sullo scia di XCOM ambientato nel celebre universo dei temibili xenomorfi.

In Aliens Dark Descent prenderete il comando di una squadra di Marine Coloniali impegnati a fermare l'insorgere di Xenomorfi sulla luna Lethe: dovrete gestire accuratamente i rischi e formulare le migliori strategie per arrivare alla vittoria, provando a non causare la morte permanente della vostra squadra.

Nella recensione dedicata, il nostro Marcello Paolillo vi ha raccontato che Dark Descent «è un buon titolo strategico ambientato nell'universo degli xenomorfi e dotato di alcune idee vincenti difficili da trascurare», sebbene a livello di gameplay non abbia osato molto, puntando principalmente a un prodotto per i fan di Alien.

Se anche voi avete apprezzato questa celebre saga, non possiamo che consigliarvi di iniziare fin da subito a dare un'occhiata al nuovo omaggio di Xbox Game Pass: Alien Dark Descent è già disponibile per il download sulle console Xbox e su PC, ma se siete iscritti al piano Ultimate (che trovate scontato su Amazon) potrete giocarlo anche in cloud.

Per giocarlo vi basterà comunque avere accesso a un piano Game Pass Standard, anche se potrete ovviamente scaricarlo anche sui piani PC e Ultimate: non possiamo che augurarvi buon divertimento e buona fortuna nella battaglia contro gli Xenomorfi.

A questo punto non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale per i nuovi giochi gratis di dicembre 2024: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più al riguardo.

Nel frattempo, vi invitiamo a tenere d'occhio i giochi che diranno ufficialmente addio alla fine del mese.