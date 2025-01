Xbox Game Pass, disponibile il nuovo gioco gratis di fine gennaio

La line-up finale per il mese di gennaio 2025 su Xbox Game Pass torna ad aggiornarsi con un nuovo gioco gratis, già disponibile per il download da questo momento.

Questa volta non parliamo di un titolo al day-one, ma di una produzione indie decisamente affascinante: Shady Part of Me è infatti un rompicapo dall'atmosfera onirica, che vi farà giocare continuamente in paesaggi tra luci e ombre.

In questa produzione vivrete il viaggio di una bambina e della sua ombra, che dovranno imparare e collaborare per riuscire ad avanzare in ogni possibile situazione.

Uno dei principali pregi dell'opera di Douze Dixièmes e pubblicata da Focus Entertainment è sicuramente la sua trama: come vi ha raccontato il nostro Domenico Musicò nella recensione dedicata, Shady Part of Me «è l'ennesima dimostrazione che i piccoli team d'oltralpe sanno come raccontare storie delicate e dalla grande sensibilità, abbinando un sistema di gioco semplice ma sempre efficace».

Adesso potrete mettervi alla prova con questo puzzle platform senza alcun costo aggiuntivo, a patto ovviamente di essere iscritti al servizio in abbonamento: basterà anche un'iscrizione a Game Pass Standard per accedere a questo nuovo gioco in regalo.

Shady Part of Me è disponibile sia su PC che su console, ma nel caso siate iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) potrete utilizzare anche una speciale versione cloud dai vostri dispositivi preferiti, così da non dover neanche liberare spazio in memoria.

Non possiamo che augurarvi come sempre buon divertimento, sperando che questa delicata e affascinante produzione possa essere di vostro gradimento.

Ricordiamo che gli omaggi di fine mese di Xbox Game Pass non sono ancora finiti: già nella giornata di domani arriverà uno dei giochi gratis più interessanti delle ultime settimane, dato che l'ultimo capitolo di Sniper Elite sarà disponibile al day-one.

Ma non dimenticatevi di dare un'occhiata anche ai titoli in uscita, dato che ben 6 giochi lasceranno il catalogo: meglio scaricarli prima che sia troppo tardi.