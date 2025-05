Xbox Game Pass, disponibile da ora il nuovo gioco gratis di maggio

In attesa che Doom The Dark Ages sia ufficialmente disponibile su Xbox Game Pass Ultimate, gli utenti iscritti al servizio in abbonamento possono già iniziare a divertirsi con un nuovo gioco gratis su console.

Da questo momento è infatti già disponibile per il download Warhammer Vermintide 2, l'apprezzato action cooperativo in prima persona ambientato alla Fine dei Tempi di un mondo devastato dalla guerra raccontata in Warhammer Fantasy Tables.

Si tratta di un vero e proprio ritorno per il servizio in abbonamento, dato che era già stato reso disponibile sul catalogo in passato: una seconda occasione dunque per riscoprire questa divertente perla ricca d'azione.

Su Vermintide 2 potrete divertirvi in compagnia di altri 3 amici per sconfiggere l'esercito del Caos, con sfide mai viste prima, tantissime armi tra cui scegliere e 15 alberi delle abilità da utilizzare a vostro vantaggio per controllare il campo di battaglia.

Warhammer Vermintide 2 è disponibile per il download sulle console Xbox: vi basterà dunque un abbonamento a Xbox Game Pass Standard per iniziare a divertirvi senza ulteriori costi aggiuntivi.

Purtroppo non è stata resa disponibile la versione per PC, ma segnaliamo che gli utenti iscritti al piano Ultimate (che trovate su Amazon) potranno comunque accedere alla versione in Cloud, ovviamente giocabile anche dai vostri computer.

Una gradevole sorpresa ricca d'azione dunque, anche se purtroppo scaricabile esclusivamente dalle console Xbox: non posso che concludere augurandovi come sempre buon divertimento, che siate da soli o in compagnia dei vostri amici.

Nel caso stiate invece attendendo il debutto sul servizio in abbonamento di Doom The Dark Ages, vi ricordo che il giorno di lancio è il prossimo 15 maggio: dovrete dunque avere ancora qualche ora di pazienza.

Nel frattempo, per ingannare ulteriormente l'attesa, posso solo rimandarvi alla recensione dell'ultima avventura del Doom Slayer, curata dal nostro Domenico Musicò.