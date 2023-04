Xbox Store, nuovi sconti fino al 95% per dire addio ad aprile: ecco i migliori

Anche questa settimana sono arrivati, puntualissimi come sempre, i nuovi sconti a tempo di Xbox Store: questa volta il negozio digitale di casa Microsoft ha deciso di proporre tante offerte particolarmente interessanti, con riduzioni di prezzo fino al 95%.

Le promozioni settimanali sono da sempre un'ottima occasione che i fan in possesso di Xbox Series X (la trovate su Amazon) non vogliono lasciarsi sfuggire, dato che è possibile acquistare a prezzi molto convenienti alcuni dei giochi più desiderati sul mercato.

Oltre alle consuete Promozioni Gold, che come ormai saprete sono disponibili solo per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate o Live Gold, lo store ha deciso di proporre anche una svendita inedita in grado di garantire almeno il 50% di sconto su tutti i titoli proposti.

Tra le offerte più interessanti che vogliamo segnalarvi esiste anche la promozione "UnHalloween", dedicata a tutti quei titoli appartenenti al genere horror che, pur non essendo appunto ancora arrivato il momento di festeggiare la festa più spaventosa dell'anno, potrete già acquistare in offerta — seppur con riduzioni inferiori a quelle menzionate in precedenza.

Alcuni esempi da tenere in considerazione sono Vampire Survivors, il fenomeno di origine italiana che ha perfino vinto il GOTY agli ultimi BAFTA che oggi è offerto al 25% in meno o The Callisto Protocol, scontato del 40%.

L'offerta invece più generosa che vogliamo segnalarvi, imperdibile per ogni fan dei giochi strategici, è invece XCOM 2 al 95% in meno: un autentico affare da non lasciarvi scappare.

Naturalmente questi erano solo alcuni dei numerosi giochi disponibili in offerta: di seguito vi riporteremo una nostra selezione con i migliori titoli in sconto su Xbox Store, per aiutarvi nelle vostre scelte. Se volete consultare la lista completa, potete farlo al seguente indirizzo.

BioShock Remastered — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Control Ultimate Edition — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Cult of the Lamb: Cultist Edition — Sconto del 35%

— Sconto del 35% Dragon Ball FighterZ — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Far Cry 6 — Sconto del 75%

— Sconto del 75% FIFA 23 Ultimate Edition — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Grand Theft Auto V — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Hades — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Immortals Fenyx Rising Gold Edition — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Life is Strange: True Colors — Sconto del 60%

— Sconto del 60% NBA 2K23 Digital Deluxe Edition — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition — Sconto del 70%

— Sconto del 70% The Callisto Protocol (Xbox Series X|S) — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Vampire Survivors — Sconto del 25%

— Sconto del 25% XCOM 2 — Sconto del 95%

Restando in tema di novità in casa Xbox, ricordiamo a tutti gli utenti iscritti a Game Pass che a breve sarà disponibile un nuovo gioco gratis su PC.

Potrebbe anche essere quasi giunto il momento di "festeggiare" l'acquisizione di Activision Blizzard: oggi dovrebbe infatti arrivare il responso finale del CMA sulla questione, con Microsoft che sarebbe già pronta con gli opportuni preparativi.