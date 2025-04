Xbox Game Pass, disponibile da oggi l'ultimo gioco gratis di aprile

Xbox Game Pass saluta ufficialmente il mese di aprile con un altro gioco gratis, l'ultimo che potremo scaricare prima dell'inizio di maggio 2025.

Si tratta di Far Cry 4, il quarto capitolo della celebre saga sparatutto open world di Ubisoft, in cui ci troveremo a fare i conti con una guerra civile per rovesciare il regime dittatoriale di Pagan Min.

Un grande classico che i fan potranno riscoprire senza costi aggiuntivi a partire da oggi 30 aprile, naturalmente a patto di essere iscritti a Xbox Game Pass.

Il quarto capitolo di Far Cry sarà disponibile a partire dal piano Standard, ma ovviamente verrà incluso anche per tutti coloro che sono iscritti ai piani PC o Ultimate (che trovate su Amazon).

Potrete scaricarlo sia sulle console Xbox che su PC, ma in alternativa potrete sfruttare anche l'edizione Cloud per provarlo senza alcun bisogno di effettuare download e occupare spazio in memoria, anche da altri dispositivi.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, Far Cry 4 non è ancora disponibile su Xbox Game Pass: il download dovrebbe essere sbloccato definitivamente nel corso del tardo pomeriggio, anche se non è stato ancora diffuso l'orario esatto.

Un ritardo insolito, considerando che non si tratta di un nuovo videogioco al day-one, ma per il momento non possiamo fare altro che consigliare agli utenti interessati di tenere d'occhio le rispettive app del servizio in abbonamento.

Curiosamente c'è una sorpresa anche per i fan PS5: Ubisoft ha infatti aggiornato Far Cry 4 proprio poche ore fa per introdurre il supporto ai 60FPS.

Uno standard già garantito sulle versioni Xbox e che non richiederà alcun tipo di intervento aggiuntivo per gli abbonati.

Ricordiamo che sono già stati annunciati anche i primi giochi gratis di maggio: il nuovo mese inizierà con una doppietta molto interessante, dato che c'è anche un recente capitolo di Call of Duty.