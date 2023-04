Marvel’s Spider-Man 2, Peter Parker ha ottime notizie sul lancio: «Non vedo l’ora che ci giochiate»

I lavori per Marvel’s Spider-Man 2 procedono a pieno ritmo in casa Insomniac Games: l’uscita potrebbe essere particolarmente vicina, stando anche a nuove informazioni confermate da Yuri Lowenthal, l’interprete di Peter Parker.

Il sequel della prima avventura dedicata all’Uomo Ragno (che trovate su Amazon) uscirà in esclusiva su PS5 quest’anno in autunno, ma gli sviluppatori non hanno ancora comunicato alcuna finestra di lancio più specifica.

Secondo il giornalista Jason Schreier, il sequel potrebbe essere già disponibile dal prossimo settembre: un mese che comincia a diventare sempre più probabile, dopo che l’attore di Spider-Man ha già confermato di aver terminato i lavori con doppiaggio e motion capture.

Durante una sessione AMA con gli utenti su Reddit, l’attore Yuri Lowenthal ha infatti confermato di aver già concluso personalmente tutti i lavori, anticipando anche tutto il suo entusiasmo per quanto realizzato insieme ad Insomniac.

La sessione per le domande era in realtà dedicata a Homestead Arcana, una produzione Skybound in uscita su PC e console Xbox in cui parteciperà anche l’attore di Spider-Man.

Una coincidenza che ha dunque spinto alcuni fan a chiedergli come stessero procedendo i lavori in casa Insomniac, ricevendo conferma dei lavori conclusi e con un piccolo invito dal vostro amichevole Spider-Man di quartiere:

«Non vedo l’ora che ci giochiate!».

Il grosso del lavoro riguardante il doppiaggio e la motion capture dovrebbe dunque essere ormai concluso, suggerendo che non dovrebbe essere necessario alcun rinvio per la prossima esclusiva PS5.

Ovviamente non possiamo che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali da Sony o Insomniac per avere ulteriori conferme più certe: vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena riceveremo ulteriori novità.

Nel frattempo, Hasbro ha già annunciato le prime action figure dedicate proprio a Marvel’s Spider-Man 2, anticipando anche il ritorno di un tenero eroe a quattro zampe visto nello spin-off dedicato a Miles Morales.

Una feature next-gen potrebbe inoltre essere sfruttata per introdurre il Multiverso, sulla scia della precedente e apprezzata esclusiva realizzata da Insomniac su PS5.