Xbox Game Pass dice addio a un Tomb Raider, oggi

Se siete abbonati a Xbox Game Pass e fan di Lara Croft, è il momento di correre. Rise of the Tomb Raider, il secondo capitolo della trilogia "Survivor" iniziata nel 2013, lascerà il servizio entro la fine del 15 dicembre.

Non è la prima volta - né sarà l'ultima - che un big decide di lasciare il servizio in abbonamento (che trovate su Amazon).

Questo significa che il tempo per giocarci gratuitamente è praticamente scaduto. Tuttavia, chi desidera continuare l'avventura può acquistarlo con uno sconto del 20% riservato agli abbonati Game Pass.

Rise of the Tomb Raider, uscito nel 2015, rappresenta un punto di svolta per la serie. Lara Croft, reduce dalla sua prima avventura come "sopravvissuta", si ritrova a fronteggiare una misteriosa organizzazione ombra mentre cerca di svelare i segreti di una Città Perduta.

Tra esplorazioni di tombe antiche, momenti d'azione e crescita personale, questo capitolo ha ridefinito il concetto di avventura moderna.

La durata? Circa 12-22 ore per completare la storia principale, ma i completisti potrebbero dedicarci fino a 35 ore. Una sfida, insomma, che vale ogni minuto.

Ritornerà su Game Pass in futuro? Non c’è alcuna certezza, ma con un nuovo titolo di Tomb Raider in sviluppo, è probabile che i vecchi capitoli restino rilevanti e disponibili per il pubblico.

Se amate le avventure mozzafiato e non avete ancora esplorato le tombe di Rise of the Tomb Raider, questa potrebbe essere l’ultima occasione per farlo senza spendere un centesimo (o per approfittare dello sconto).

Restando in tema, due nuovi indie sono stati annunciati per Xbox Game Pass nel 2025: si tratta di Kulebra and the Souls of Limbo e Little Rocket Lab.

Ma non è tutto: da poco Xbox ha svelato il nuovo Indie Game Fest Demo Event 2024, grazie al quale potrete provare tante demo di giochi attualmente in sviluppo.